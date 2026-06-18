千葉ロッテマリーンズは7月23日楽天戦(ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始) において、乃木坂46の小川彩さん・柴田柚菜さんが来場し、夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」のスペシャルリポーターを行うことを発表した。

2人は当日、試合前の「Catch up‼︎Marines」やイニング間イベントなど、試合終了後まで出演。

乃木坂46 小川彩さんは、「フェスやお祭りのような千葉ロッテマリーンズの夏の熱い熱いBLACK SUMMER WEEK！その雰囲気が大好きなので、今回スペシャルリポーターとして盛り上げるお手伝いができることがとても嬉しいです！楽しいイベント盛りだくさんです！かっこいいBLACK SUMMER WEEKのユニフォームを着て、みなさんぜひ一緒に応援しましょう！」と意気込みを語った。

乃木坂46 柴田柚菜さんも、「『BLACK SUMMER WEEK』のスペシャルリポーターを務めさせていただくことになりました！ありがとうございます！毎年ファンとして楽しませていただいているイベントに、今年はリポーターとして参加できることが物凄く嬉しいです！みなさんと一緒に、夏の暑さを吹き飛ばすぐらい楽しみたいです‼︎」とコメントしている。

＜乃木坂46 小川彩さん プロフィール＞

乃木坂46 5期生として2022年にデビュー。5期生最年少メンバーでありながら、表現力豊かなパフォーマンス力が持ち味。

地上波ドラマ初出演となったフジテレビ『波うららかに、めおと日和』では四女・ふゆ子役で好評を博した。

千葉県出身で、小学生の時にZOZOマリンスタジアムの熱い応援に魅了されて千葉ロッテマリーンズファンになった。

2026年3月より乃木坂野球部として活動している。

＜乃木坂46 柴田柚菜さん プロフィール＞

乃木坂46 4期生として2018年にデビュー。新体操やチアリーディングで培った表現力と笑顔が持ち味。

野球愛あふれる一面や、柔らかな話し声は、幅広いフィールドでの活躍の基盤となっている。

千葉県出身の千葉ロッテマリーンズファンであり、マリーンズ・ダンスアカデミーに所属していたことも。

2022年12月の発足時より乃木坂野球部として活動している。

【拡大写真】来場する乃木坂46の小川彩さん、柴田柚菜さん

[caption id="attachment_270242" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

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