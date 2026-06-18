デリカミニでのお出かけを楽しく、快適にするデータシステムのアイテム

■相棒をもっと頼もしくする

2023年5月にデビューするや、ちょっとやんちゃな表情が人々の心をひきつけ、瞬く間に人気者となった軽スーパーハイトワゴン、デリカミニ。2年後の25年11月には早くもフルモデルチェンジを敢行し、キープコンセプトながらもさらなる“眼力”アップで人気を得ている。

【画像】デリカミニに対応するデータシステムのアイテム群

そんなデリカミニでの安全で快適なドライブをサポートするデータシステムのアイテムを紹介しよう。

新型デリカミニには、走行中でも同乗者が純正ディスプレイオーディオでテレビの視聴が可能となる「TV-KIT」を用意。同乗者が楽しくドライブできるだけでなく、カーナビ画面を表示しながらの走行では、目的地変更などの操作を同乗者がドライバーの代わりに行え、スムーズな移動をサポートできる。ナビの自車位置表示も正常に作動し、機能面で制約を受けることのない、安心設計だ。

このほか、市販のナビを使用する際に、純正ステアリングリモコンが使えるようになるステアリングリモコンアダプターは便利に使えるはず。バックカメラ機能を備えた自動防眩インナーミラーの映像がちょっと小さいかな？ と感じる先代＆現行オーナーには、バックカメラやアラウンドビューの映像をセンターディスプレイ上に映し出せるカメラ接続アプターの導入がお薦めだ。

先代モデルには、死角になりがちな左前方の視界を確保するのに役立つ車種別サイドカメラキットも用意。サイドミラーを畳んでも映像はそのままのアングルで映し出せるから、駐車時や道路脇への幅寄せなどでの安心感が高まりスマートに停められる安全運転サポートアイテムだ。

■走行中にテレビが視聴できる！

TV-KIT

品番：NTV448（切り替えタイプ）、NTV448B-D（ビルトインタイプ）

価格：各2万1780円

適合：2025年11月〜、BA1A・2A・5A・6A型、Google搭載インフォテイメントシステム〈12.3インチHDディスプレイ〉装着車

●切り替えタイプにはオリジナルの小型スイッチが付属。ビルトインタイプは純正風スイッチが付属する。好みや車両の仕様によって選べる

■ステアリングスイッチを市販ナビでも使えるようにする

ステアリングリモコンアダプター

品番：STR445

価格：1万780円

適合：2025年11月〜、BA1A・2A・5A・6A型

●純正ステアリングスイッチで市販ナビやオーディオを操作できるようにするアイテム。AV機能を手元で操作できるから、より安全・快適なドライブが楽しめるようになる

■バックカメラ映像をナビ画面で見られるようにする

カメラ接続アダプター

品番：RCA023N 価格：3143円

品番：RCA101N 価格：8250円

適合：2023年５月〜25年10月〈B34A・B35A・B37A・B38A型〉、2025年11月〜〈BA1A・2A・5A・6A型、自動防眩インナーミラー（バックモニター内蔵）ルームミラー（マルチアラウンドモニター付き）〉

●自動防眩インナーミラーに表示されるカメラ映像を、純正センターディスプレイもしくは市販ナビの大画面で表示できるようにするアダプター。バック時のみアラウンドビュー映像を映したいのならRCA023N 、バック時以外にも表示させたい場合はRCA101Nを選択

■先代モデルにはサイドカメラキットもお薦め

車種別サイドカメラキット

品番：SCK-109D3K

価格：2万3980円

適合：2023年5月〜25年10月〈B34A・B35A・B37A・B38A型〉

●安全運転をサポートするデータシステムのカメラシリーズで、死角になりがちな左前方の視界を確保するのに役立つのが車種別サイドカメラキット

〈文＝ドライバーWeb編集部〉

■問い合わせ先

データシステム

TEL：086-445-1617

https://www.datasystem.co.jp