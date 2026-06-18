FIFAワールドカップ2026・グループK第1節が現地時間17日に行われ、ポルトガル代表とコンゴ民主共和国（DRコンゴ）代表が対戦した。

欧州予選グループFを首位通過し、7大会連続9回目のW杯本大会出場の切符を掴んだポルトガル代表。今大会はクリスティアーノ・ロナウドを筆頭に、ブルーノ・フェルナンデス、ベルナルド・シウバなど円熟味を増したメンバーが選出。ヴィティーニャ、ジョアン・ネヴェスらパリ・サンジェルマン組の勢いの乗る選手とともに悲願のW杯制覇を目指す。

対するDRコンゴ代表は、大陸間プレーオフ・パスA決勝でジャマイカ代表を下し、当時ザイール代表として出場した1974年大会以来の出場。ヨアヌ・ウィサ、アーロン・ワン・ビサカなどプレミアリーグでプレーする選手が中心となる。

試合は立ち上がりから動きを見せる。ペドロ・ネトのクロスにJ・ネヴェスがヘディングで合わせ、ポルトガルが開始6分に先制に成功する。給水タイム明けには、DRコンゴも前線からのプレスを強めると、攻め込む時間を作り始める。すると前半終了間際にDRコンゴが同点弾を記録。CKの流れからヨアヌ・ウィサがヘディングシュートを決め切り、1－1で試合を折り返す。

後半は入り、55分にはセドリック・バカンブのシュートがポストに直撃するなど、一進一退の攻防が続く。68分にはフランシスコ・コンセイソンの折り返しにC・ロナウドが合わせるも、シュートは枠を捉えることはできず。

時間の経過につれ、ポルトガルがサイド攻撃を中心に押し込むと、一方のDRコンゴはカウンターで応戦。ポルトガルはC・ロナウドを目がけてクロスを送るも、なかなか最後の局面を打開できずに、このまま試合終了。1－1の痛み分けに終わった。

次戦のグループK第2節は現地時間23日に行われ、ポルトガル代表はウズベキスタン代表と、DRコンゴ代表はコロンビア代表とそれぞれ対戦する。

【スコア】

ポルトガル代表 1－1 DRコンゴ代表

【得点者】

1－0 6分 ジョアン・ネヴェス（ポルトガル代表）

1－1 45＋5分 ヨアヌ・ウィサ（DRコンゴ代表）

【ゴール動画】ポルトガルの先制点！



