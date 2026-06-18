マルハン東日本は5月29日～31日、次世代のファン獲得・育成を目指す「ヲトナ基地プロジェクト」の第6弾イベントとして、脳汁をテーマにした体験型フードフェス「脳汁横丁2026」を、東京都千代田区のベルサール秋葉原で開催した。

脳汁横丁2026

同イベントでは、驚きやひらめき、「好き！」を極める衝動をすべて捧げる「奉脳祭(ほうのうさい)」をコンセプトに、光と音に包まれた空間でクリエイターとコラボレーションしたフードやドリンク、アーティストによるステージなどを展開。3日間で前年より約3,000人多い約1万3,000人が来場した。

来場者アンケートでは95.4%が「脳汁が出た」、97.9%が「面白かった」と回答し、72.2%が企業のイメージが変わったと答えるなど高い満足度を記録した。

会場内では、五感を刺激するさあざまななコンテンツを用意。「脳汁屋台」では、水溜りボンドのトミーや、動画投稿で人気のﾘﾛ氏、インフルエンサー・メンチニキなど、SNSで活躍する9組のクリエイターとコラボレーションし、それぞれの個性が反映されたオリジナリティあふれる特別メニューを提供した。

また、巨大な脳みそバルーンや、CGOドットコムの「ギャル神社」とコラボしたピンク色の鳥居が目を引く「脳汁ギャル神社」などのフォトスポットも設置。ギャル巫女による奉脳体験が注目を集めた。

ガソリンスタンドの給油機を模したドリンクスタンド「脳汁スタンド」が、新たなクリエイター4人を迎えて再登場。ノズルから色鮮やかなドリンクを注ぐ体験や、クジ引きでオリジナルステッカーをプレゼントする企画も実施した。

会場の奥に設置された「提灯マッピングステージ」では、約150個の提灯を集めた巨大スクリーンを背景に、DJ KOO(TRF)や☆Taku Takahashi(m-flo, block.fm)ら著名なDJやアーティストがパフォーマンスを披露し、フロアを盛り上げた。ステージでは音楽ライブだけでなく、オリジナル楽曲に合わせた「みんなで踊ろう脳汁音頭」や、フード人狼、巨大ジェンガなどの多彩な参加型プログラムも実施され、会場に一体感を生み出した。

その他にも、クリエイターが出店する「脳汁マーケット」や、架空の組織を舞台にした探索型展示「ヲトナ基地研究所」も実施。さらに浴衣やアロハシャツ、スケートボードなど多岐にわたるユニークなオリジナルグッズの販売も行い、来場者に充実した非日常体験を提供した。