SKY-HI、9年ぶり日本武道館2DAYS初日を開催　12月豊洲PIT3日間公演と翌日公演のYouTube生配信も発表

ラッパー／プロデューサー／BMSG代表として多方面で活躍するSKY-HIが、2026年6月17日（水）、日本武道館にて2DAYS公演『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』の初日公演を開催した。

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SKY-HIがソロアーティストとして日本武道館に立つのは約9年ぶり。しかも今回の日程は、2012年6月17日に新宿BLAZEで行った初の単独公演「WELCOME TO THE "LAB"」からちょうど14年となる記念日と重なるもので、節目の意味も大きい。本2DAYSは、全国6都市7公演を回った全国ツアー『SKY-HI TOUR 2026 -Success is-』のツアーファイナルとして行われた。

公演中には2つの新情報が発表された。ひとつは、2026年12月11日（金）・12日（土）・13日（日）の3日間、東京・豊洲PITにて連続公演を開催すること。もうひとつは、翌6月18日（木）に行われる武道館2日目公演を、SKY-HI公式YouTubeチャンネル「SKYHICHANNEL」にて全編生配信することだ。

プロデューサー・経営者としての活動と並走しながら、アーティストとしての歩みを加速させ続けるSKY-HI。武道館2DAYSを皮切りに、年末の豊洲PIT3日間へと続く今後の展開に注目したい。

Photo by Satoshi Hata

『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』

SPECIAL LIVE STREAM

配信日時：2026年6月18日（木）18:00〜

配信先：SKYHICHANNEL（http://www.youtube.com/@SKYHICHANNEL）

豊洲PIT公演

2026年12月11日（金）・12日（土）・13日（日） 会場：東京・豊洲PIT