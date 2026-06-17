新浜レオン、TVアニメ『名探偵コナン』新OPテーマ担当決定

新浜レオンが7月22日（水）にリリースする1st EP『New Beginning』追撃盤収録の新曲「愛のFIRE」が、TVアニメ『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系全国ネット／毎週土曜18時放送）の新オープニングテーマに決定した。初回放送は7月11日（土）となる。

新浜レオンがTVアニメ『名探偵コナン』の主題歌を担当するのは、昨年のエンディングテーマ「Fun! Fun! Fun!」に続き今回で2度目。オープニングテーマを担当するのは初となる。2022年には『名探偵コナン』の公式スピンオフアニメ『名探偵コナン 犯人の犯沢さん』のオープニングテーマを「捕まえて、今夜。」で担当し、SNSを中心に”窓ふきダンス”が話題に。前作「Fun! Fun! Fun!」では”WAKI WAKI ダンス”で注目を集め、『日本レコード大賞』優秀作品賞を受賞。また、2年連続『NHK紅白歌合戦』に出場を果たした。

今回の新曲「愛のFIRE」は、アニメ制作サイドから寄せられた「新浜レオンの新たな姿を見せてほしい」というリクエストを受けて制作された楽曲で、これまでのイメージを覆す、新浜レオン史上もっともロックなサウンドに仕上がっている。

さらに、オープニングテーマ決定とあわせて名探偵コナン盤が発表され、ジャケット写真には、江戸川コナンと新浜レオンの描き下ろしイラストが描かれている。江戸川コナンと新浜レオンが共演する、ファン必見のプレミアムなビジュアルパッケージに仕上がっている。オープニングテーマとして初回放送となる7月11日（土）には、「愛のFIRE」の先行配信リリースも決定している。

■新浜レオンコメント

この度はTVアニメ『名探偵コナン』のオープニングを担当させていただくということで、とても嬉しくありがたい気持ちでいっぱいです。振り返ると、『名探偵コナン 犯人の犯沢さん』のオープニングで「捕まえて、今夜。」でオープニングを担当させていただき、昨年は『名探偵コナン』のエンディングテーマを「Fun! Fun! Fun!」で担当させていただきました。この「Fun! Fun! Fun!」は、『第76回NHK紅白歌合戦』への出場、『第67回日本レコード大賞』優秀作品賞の受賞、そして『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞への選出など、たくさんの素敵な景色を見せてくれた楽曲で、多くの方々とのご縁や出会いをつないでくれた、僕にとって本当に大切な一曲です。それに続いて、今年TVアニメ放送 30周年という素晴らしい記念の年にオープニング主題歌を担当させていただける機会に心から感謝しています。僕自身30歳になり、アニメ『名探偵コナン』の放送と同い年ということで、生まれた瞬間からテレビをつければコナン君がいた、そんな歴史のある番組に今こうして携われているというのは、本当にありがたく、身の引き締まる思いです。

「愛のFIRE」は、『名探偵コナン』へのリスペクトを込めて歌わせていただきました。「暴けない 謎はない」という歌詞から始まる楽曲ですが、その”謎”の中にも必ず愛があると思っています。今回は、そんな”止められない愛”を力強く歌いました。誰もが心の中に持っている愛に届くよう、これからたくさんのステージで熱く歌っていきたいです。今までにない新浜レオンの魂の叫びを、ぜひ聴いていただければ嬉しいです。改めまして、『名探偵コナン』TVアニメ放送30周年、おめでとうございます！そして、「愛のFIRE」をよろしくお願いします！

＜リリース情報＞

新浜レオン

1st EP「New Beginning」追撃盤

リリース日：2026年7月22日（水）

形態数：全5種

価格：全形態共通￥1,500円

燃えたぎレオン盤 品番：JBCK-4033

1. LOVE しない？

2. 愛のFIRE

3. ガラスのプリンセス

4. LOVE しない？（オリジナルカラオケ）

5. 愛のFIRE（オリジナルカラオケ）

愛溢レオン盤 品番：JBCK-4034

1. LOVE しない？

2. 愛のFIRE

3. 夕陽沈む頃

4. LOVE しない？（オリジナルカラオケ）

5. 愛のFIRE（オリジナルカラオケ）

心満たさレオン盤 品番：JBCK-4035

1. LOVE しない？

2. 愛のFIRE

3. 遥かなる恋人へ（カバー）

4. LOVE しない？（オリジナルカラオケ）

5. 愛のFIRE（オリジナルカラオケ）

名探偵コナン盤 品番：JBCK-4036

1. LOVE しない？

2. 愛のFIRE

3. Fun! Fun! Fun!（Brass Band Session）

4. LOVE しない？（オリジナルカラオケ）

5. 愛のFIRE（オリジナルカラオケ）

ウルトラマン盤 品番：JBCK-4037

1. LOVE しない？

2. Legacy -ULTRAMAN EXHIBITION- ULTRA MEDLEY

（「ウルトラマンシリーズ60周年展」記念ソング）

3. 言い訳ナイナー

4. LOVE しない？（オリジナルカラオケ）

5. 愛のFIRE（オリジナルカラオケ）

新浜レオン

配信シングル「愛のFIRE」

7月11日（土）先行配信

＜ライブ情報＞

新浜レオンコンサートツアー2026 ~New Beginning~

5月30日（土）千葉・白井文化会館

6月5日（金）大阪・サンケイホールブリーゼ

6月12日（金）広島・コジマホールディングス西区文化センター

6月14日（日）福岡・電気ビルみらいホール

6月28日（日）愛知：アマノ芸術創造センター名古屋

7月10日（金）北海道・札幌サンプラザホール

7月12日（日）宮城・仙台市太白区文化センター楽楽楽ホール

7月19日（日）沖縄・ミュージックタウン音市場

7月26日（日）東京・LINE CUBE SHIBUYA