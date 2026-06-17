ハルメク 生きかた上手研究所は6月17日、「50歳からのハルメク世代に聞く なんでもランキング」の結果を発表した。事前調査は3月4日～9日、50代、60代、70代以上が均等になるよう再集計した588人を対象に、本調査は3月16日～19日、同様に再集計した519人を対象にWEBアンケート形式で実施された。

事前調査では「好きな家事」「嫌いな家事」を回答者1人あたりそれぞれ3つまで自由記述で尋ね、「好きな家事」「嫌いな家事」両方をカバーする25項目を選抜した。本調査では各25種類の項目について7段階で評価を得た。

好きな家事1位は「買い物」、2位は「洗濯まわり全般」

「以下は、『好きな家事』として多く挙がったものです。以下の家事について、あなたはどの程度好きですか。」という設問に対して、とても好き:100点、好き:85点、まあ好き:65点、どちらともいえない:50点、あまり好きではない:35点、好きではない:15点、全く好きではない:0点の配点でウエート平均によりランキングを算出した。

すべての年代で「買い物」(全体:73点、50代:72.5点、60代:71.8点、70代以上:74.9点)が1位に。好きな理由の1位は「気分転換になる」(54.5%)、2位は「ストレス解消になる」(42.5%)、3位は「楽しい、おもしろい」(40.8%)となった。

また、すべての年代で2位は「洗濯まわり全般」(全体:66.6点、50代:63.7点、60代:66.2点、70代以上:69.8点)が、3位は「洗濯物を干す」(全体:62.9点、50代:60.0点、60代:63.2点、70代以上:65.5点)がランクイン。

「洗濯まわり全般」が好きな理由は、1位「気持ちがいい」(57.1%)、2位「清潔を保てる」(52.8%)、3位「気分がすっきりする」(42.7%)という結果に。

好きな理由

嫌いな家事ランキング1位は「換気扇の掃除」

また、「では以下の家事について、あなたはどの程度嫌いですか。好きな家事の回答と矛盾していても構いません。前の回答は気にせず、嫌いな家事についてお答えください。」と尋ね、とても嫌い:100点、嫌い:85点、まあ嫌い:65点、どちらともいえない:50点、あまり嫌いではない:35点、嫌いではない:15点、全く嫌いではない:0点の配点でウエート平均によりランキングを算出した。

すべての年代で1位が「換気扇の掃除」(全体:69.6点、50代:71.5点、60代:69.8点、70代以上:67.5点)という結果に。嫌いな理由として、最も多かった回答は「面倒」(61.8%)、次いで「手間がかかる」(43.8%)、「疲れる」(34.7%)という結果に。

また、2位は60代以外が「窓拭き」(全体:60.7点、50代:63.4点、70代以上:58.4点)がランクインしたのに対し、60代では「アイロンがけ」(60代:60.3点)がランクイン。

「窓拭き」が嫌いな理由としては、「面倒」(50.1%)が最多、次いで「疲れる」(33.4%)、「(季節によって)寒い、暑い」(25.3%)となった。

また、全体では「排水溝の掃除」(59.9点)が3位にランクイン。嫌いな理由としては、「汚い、臭い」(53.4%)、次いで「面倒」(52.1%)、「楽しくない」(29.0%)が挙がった。