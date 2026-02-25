令和のシールブームでは、特にぷっくりキラキラしたシールが大人気となっていますが、ぷっくりしていないシールだって負けてはいません!
ボンボンドロップシールが買えないので、りんごの品種シールを集めています🍎
お気に入りはサンふじとジョナゴールド🫶
さすが弘前物産パルシー【公式】さん、種類が豊富! どのシールもツヤツヤで、まるで本物のりんごのように輝いていますね。眩しいです!!
青森県といえばやっぱり「りんご」ですが、全国的に有名な品種もあれば、ちょっぴりレアな品種もあったりして、集める楽しさは無限大。このラインアップに、SNSでは「りんごのシールかわいいぃいい うちのりんごにも貼りたいいぃ」「え。この方が貴重ですよ。私も欲しいです」「これは、、欲しすぎますね… レート激高シールだ」「金ツヤ、金消し、丸に変形型抜き、、、 レート高めで笑」「テンション上がるぅ!!!!」と高評価。執筆時点までに3.4万ものいいねが寄せられています!
青森県ならではのレア感と、りんごの可愛さがあれば、ぷっくりシールに引けを取らないレートを叩き出せるんですね。
あなたの身近にも、まだ見ぬ“激レアシール”が眠っているかも!? スーパーや商店街で、宝探し気分で探してみては!
ボンボンドロップシールが買えないので、りんごの品種シールを集めています🍎— 弘前物産パルシー【公式】🍎 (@hirosakipalcy) February 15, 2026
お気に入りはサンふじとジョナゴールド🫶
見てください❣️— 弘前物産パルシー【公式】🍎 (@hirosakipalcy) February 20, 2026
ボンボンドロップはまだ手に入らないままですが、先日の投稿がバズったことをきっかけに知り合いがりんごの品種シールをたっくさん集めてくれて購入できました🍎✨
世界一のシールかっこよすぎ…
世界一のシールかっこよすぎ…

トキとあいかの香り可愛い…