令和のシールブームでは、特にぷっくりキラキラしたシールが大人気となっていますが、ぷっくりしていないシールだって負けてはいません!

ボンボンドロップシールが買えないので、りんごの品種シールを集めています🍎

.

お気に入りはサンふじとジョナゴールド🫶

(@hirosakipalcyより引用)

さすが弘前物産パルシー【公式】さん、種類が豊富! どのシールもツヤツヤで、まるで本物のりんごのように輝いていますね。眩しいです!!

青森県といえばやっぱり「りんご」ですが、全国的に有名な品種もあれば、ちょっぴりレアな品種もあったりして、集める楽しさは無限大。このラインアップに、SNSでは「りんごのシールかわいいぃいい うちのりんごにも貼りたいいぃ」「え。この方が貴重ですよ。私も欲しいです」「これは、、欲しすぎますね… レート激高シールだ」「金ツヤ、金消し、丸に変形型抜き、、、 レート高めで笑」「テンション上がるぅ!!!!」と高評価。執筆時点までに3.4万ものいいねが寄せられています!

青森県ならではのレア感と、りんごの可愛さがあれば、ぷっくりシールに引けを取らないレートを叩き出せるんですね。

あなたの身近にも、まだ見ぬ“激レアシール”が眠っているかも!? スーパーや商店街で、宝探し気分で探してみては!