速さと環境性能は両立しない、そんな常識はもう古いのかもしれません。世界中のバイクファンが注目する「“コカ・コーラ” 鈴鹿8時間耐久ロードレース」で、この常識を覆す革新的な技術が注目を集めています。製造時のCO2排出量を約50%も削減しながら、最高の制動性能とコントロール性を実現した【サンスター】の新型ブレーキ。なぜトップチームがこの技術を選び、未来のバイクがどう変わるのか、その秘密に迫ります。

激戦の鈴鹿8耐で輝く、サンスターの革新技術

2026年7月3日（金）～7月5日（日）に開催される「“コカ・コーラ” 鈴鹿8時間耐久ロードレース 第47回大会」。世界中のライダーとチームがしのぎを削るこの祭典で、環境と性能の両立に挑むサンスターグループの先進ブレーキ技術が、今年もその真価を発揮します。

私が今回注目したのは、鈴鹿8耐のエクスペリメンタルクラスに3年連続で参戦する「チームスズキCNチャレンジ」を支える、サンスターの「環境負荷低減型ブレーキディスクとパッド」です。ただ速いだけでなく、地球に優しいこの技術が、今年の鈴鹿をさらに熱く、そして未来へと導きます。

「チームスズキCNチャレンジ」とは？速さの裏にある大きな挑戦

「チームスズキCNチャレンジ」は、スズキ株式会社が掲げる「カーボンニュートラル（CO2排出実質ゼロ）など環境負荷低減への挑戦」をテーマに、鈴鹿8耐での完走を目指す壮大なプロジェクトです。バイオ由来のサステナブル燃料、環境性能技術で開発されたタイヤ、オイル、カウルなど、多岐にわたる部品に環境性能を取り入れた二輪車でレースに挑んでいます。

この挑戦に、サンスターもパートナー企業の一員として深く関わっています。単なる部品提供に留まらず、将来の一般車両向け製品開発も見据えた技術開発の一環として、環境性能と制動性能を両立させた特別なブレーキシステムを提供しているのです。

サンスターが誇る「未来のブレーキ」の秘密

今回の鈴鹿8耐で投入されるサンスターのブレーキディスクとブレーキパッドは、まさに環境と性能を高次元で融合させた逸品です。昨年のモデルからさらに改良が加えられ、制動性能とコントロール性は従来品を上回るレベルに達しているというから驚きです。

まずはこちらの画像をご覧ください。

一見すると通常の高性能ブレーキに見えますが、その内部には革新的な技術がぎっしり詰まっています。

環境対応レース専用ブレーキディスクの特長

私が特に注目したのは、製造過程でのCO2排出量を約50%も削減したという点です。これを可能にしたのが、なんとブレーキディスクの熱処理工程の廃止という革新的な技術。通常、金属を強化するために行われる熱処理は大量のエネルギーを消費しますが、これを不要とすることで、環境負荷を劇的に低減しています。

そして、性能面でも妥協はありません。摺動部（部品同士が擦れ合う部分）に採用されたディンプル小孔（くぼみ形状）は、パッドのクリーニング効果を高め、クラック（ひび割れ）に対する耐久性も両立させるという、まさに一石二鳥のアイデアです。ゴルフボールのディンプルが空気抵抗を減らすように、ブレーキディスクのディンプルも独自の役割を果たしているのですね。

環境対応レース専用ブレーキパッドの特長

ディスクの熱処理工程廃止という大きな変更に伴い、専用に開発されたブレーキパッドも進化を遂げています。レースという極限の状況で求められる「止まる」性能と、繊細なコントロール性は一切犠牲にされていません。むしろ、それを上回るレベルにまで引き上げられたとのことです。

また、約15%の摩耗量削減（低ダスト化）も実現。これは環境面だけでなく、レース中のピットワークの効率化や、タイヤカスなどとの混合による路面への影響低減にも寄与するでしょう。まさに「攻め」と「守り」を両立した技術と言えます。

なぜトップチームはサンスターを選ぶのか？揺るぎない信頼と実績

なぜ「チームスズキCNチャレンジ」は、サンスターのブレーキを選び続けているのでしょうか？それは、サンスターが長年にわたって築き上げてきた、二輪業界における揺るぎない信頼と実績があるからです。

サンスターは1961年にオートバイ向けディスク部品事業に参入して以来、各二輪メーカーへOEM部品としてブレーキディスクやスプロケット（歯車部品）を納入し、トップクラスのシェアを誇っています。世界最高峰の様々な二輪レースのトップチームにも採用され、勝利に貢献してきた歴史は伊達ではありません。

市販向けカスタム部品も1993年から展開しており、特にレース用ブレーキディスク「Type-OMEGA（タイプオメガ）」の設計思想を取り入れた「ワークスエキスパンド」シリーズは、多くの二輪レースマニアから絶大な人気を集めています。これらの実績の積み重ねが、今回の「環境対応型ブレーキ」という新たな挑戦を可能にしているのです。

レースの舞台から日常へ：未来のモビリティを変える技術

今回の鈴鹿8耐での挑戦は、単なるレース活動に留まりません。サンスターは、このレース向け部材の提供を将来的な量産製品開発への応用を見据えた技術開発の一環と位置づけています。つまり、今回鈴鹿のサーキットで培われた環境負荷低減技術や高性能ブレーキのノウハウが、やがては私たちが普段乗るバイクや、未来のモビリティに搭載される可能性があるのです。

高性能かつ環境に優しいブレーキが、私たちの手に届く日もそう遠くないかもしれません。もしこの技術が一般車両向け製品として普及すれば、ランニングコスト（摩耗量の削減による交換頻度の低減）と環境負荷低減の両面で、まさに「未来のコスパ」を実現してくれるでしょう。

サンスターグループが描く、持続可能な社会への貢献

このような挑戦は、サンスターグループ全体のサステナビリティへの強いコミットメントに裏打ちされています。サンスターは、オーラルケア製品から自動車部品まで、幅広い事業を展開するグローバル企業です。グループ全体でカーボンニュートラル（CO2排出実質ゼロ）やサーキュラーエコノミー（資源循環型経済）の実現への貢献を目指し、製品開発から事業活動全般において環境負荷低減に取り組んでいます。

1932年に自転車部品やパンク修理用ゴム糊の製造販売業として創業し、その後、練ハミガキ剤でオーラルケア分野を拓き、さらには二輪車・自動車用金属部品や接着剤などの生産財事業へと発展させてきたサンスター。そのDNAには、常に新しい価値を創造し、社会に貢献していくという精神が息づいています。

まとめ：鈴鹿8耐が示す、速さと環境が共存する未来

2026年の鈴鹿8耐は、単なるレースの興奮だけでなく、未来のバイク技術と環境貢献の可能性を示す舞台となるでしょう。サンスターの「環境負荷低減型ブレーキ」は、レースの勝利に貢献しつつ、私たちの持続可能なモビリティ社会への期待を膨らませてくれます。

速さを追求する極限の現場で培われた技術が、やがて私たちの日常を豊かにし、地球環境を守る力となる。そんな未来を想像しながら、今年の鈴鹿8耐をいつも以上に熱く応援したくなりました！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。