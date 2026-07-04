楽天、3回に2点先制
序盤を終えて楽天が2点リード。3回裏に中島、辰己のタイムリーで2点を奪い、試合の主導権を握った。日本ハムは序盤、楽天投手陣の前に無得点に抑えられている。
【スタメン】
楽天: 1(右)中島 2(一)黒川 3(中)辰己 4(左)マッカスカー 5(二)村林 6(指)浅村 7(三)平良 8(捕)太田 9(遊)宗山 10(投)前田健
日本ハム: 1(遊)水野 2(左)水谷 3(指)レイエス 4(右)万波 5(中)吉田 6(三)郡司 7(二)大塚 8(一)清宮幸 9(捕)進藤 10(投)細野
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|72
|38
|32
|2
|.543
|-
|2
|ヤクルト
|72
|38
|33
|1
|.535
|0
|2
|阪神
|72
|38
|33
|1
|.535
|0
|4
|広島
|71
|28
|39
|4
|.418
|8
|5
|DeNA
|73
|28
|42
|3
|.400
|10
|6
|中日
|74
|28
|45
|1
|.384
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|74
|45
|28
|1
|.616
|-
|2
|西武
|79
|44
|32
|3
|.579
|2
|3
|日本ハム
|79
|45
|34
|0
|.570
|3
|4
|オリックス
|76
|38
|36
|2
|.514
|7
|5
|ロッテ
|72
|35
|34
|3
|.507
|8
|6
|楽天
|74
|28
|45
|1
|.384
|17