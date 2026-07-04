楽天、3回に2点先制

序盤を終えて楽天が2点リード。3回裏に中島、辰己のタイムリーで2点を奪い、試合の主導権を握った。日本ハムは序盤、楽天投手陣の前に無得点に抑えられている。

【スタメン】

楽天: 1(右)中島 2(一)黒川 3(中)辰己 4(左)マッカスカー 5(二)村林 6(指)浅村 7(三)平良 8(捕)太田 9(遊)宗山 10(投)前田健

日本ハム: 1(遊)水野 2(左)水谷 3(指)レイエス 4(右)万波 5(中)吉田 6(三)郡司 7(二)大塚 8(一)清宮幸 9(捕)進藤 10(投)細野

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 72 38 32 2 .543 -
2 ヤクルト 72 38 33 1 .535 0
2 阪神 72 38 33 1 .535 0
4 広島 71 28 39 4 .418 8
5 DeNA 73 28 42 3 .400 10
6 中日 74 28 45 1 .384 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 74 45 28 1 .616 -
2 西武 79 44 32 3 .579 2
3 日本ハム 79 45 34 0 .570 3
4 オリックス 76 38 36 2 .514 7
5 ロッテ 72 35 34 3 .507 8
6 楽天 74 28 45 1 .384 17