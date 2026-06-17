格闘技ファンなら誰もが注目する「RIZIN甲子園2026」。この度、次世代のスター選手たちが使う公式ギアとして、英国発のRDX製品が採用されることが発表されました！昨年からヘッドギアを提供していましたが、今年はボクシンググローブも追加。この記事では、なぜRDXがRIZINという最高峰の舞台で選ばれたのか、その信頼性とパフォーマンスの秘密に迫ります。未来のチャンピオンを育むRDXの魅力を、ぜひご確認ください。

未来のスターが輝く舞台！RIZIN甲子園2026にRDXが公式採用

国内最高峰の格闘技イベント「RIZIN」が主催する、未来のスター選手を発掘する一大プロジェクト『DELiGHTWORKS presents RIZIN甲子園 2026』に、今年も格闘技・フィットネスブランド「RDX」の製品が公式ギアとして採用されることが決定しました！

昨年に引き続きヘッドギアに加え、今年はなんと公式ボクシンググローブとしてもRDX製品が選ばれたというニュースは、格闘技界に衝撃を与えています。未来のチャンピオンたちがRDXのギアを身につけ、どんな熱い戦いを繰り広げるのか、今から楽しみでなりません。

RIZIN甲子園は、高校生年代を対象とした、まさに「格闘技版・甲子園」。書類選考や過酷なトライアウトを経て選ばれた選手たちがトーナメントを戦い抜き、なんとその決勝戦は2026年の大晦日RIZINという、夢のような大舞台で行われます。

高校生がRIZINの大晦日という、日本中が注目する舞台で戦う。これほど大きなチャンスはめったにありません。この大会は、単なる試合ではなく、未来の格闘技界を背負うダイヤモンドの原石たちが、輝かしいキャリアをスタートさせるための「架け橋」なのです。

そんな重要な舞台で、選手たちが安心して、最高のパフォーマンスを発揮できるよう、ギア選びは極めて重要です。そこで選ばれたのが、英国発のグローバルブランド「RDX」でした。

なぜRDXが選ばれたのか？信頼と品質、そして理念

RIZIN甲子園事務局からのコメントからも分かる通り、彼らは選手の「競技を快適に、そして特別なものにする」というRDX製品の力に期待を寄せているようです。

厳しい選考を勝ち抜いた選手たちが、怪我のリスクを最小限に抑えつつ、最大限の力を発揮できるように。RDX製品の高い安全性と品質、そして「アマチュアスポーツ、学生スポーツを応援する」というブランドの理念が、RIZIN甲子園の目指すものと深く共鳴したのだと私は感じました。

夢を支えるRDX公式ギアの全貌

今回、未来のファイターたちが使用するのは、以下の2つのRDX製品です。

選手を守り、最高のパフォーマンスを引き出す二つの柱

1. 高い安全性を誇るヘッドガード「KARAシリーズ ヘッドガード HGR-F6 (ホワイト)」

格闘技において、特に若い選手にとって最も重要なのは、何よりも「安全性」です。頭部への衝撃を和らげ、脳へのダメージを軽減するヘッドガードは、選手を守るための必須アイテム。

この「KARAシリーズ HGR-F6」は、その高い保護性能で選手の安全を確保します。軽量でありながら、衝撃吸収性に優れた素材が使われているため、選手は守られている感覚を持ちながら、視界を遮られることなく集中して戦えるでしょう。未来ある選手たちの才能を、怪我から守る。これこそが、このヘッドガードに託された重要な役割です。

2. 強烈な打撃を生み出すボクシンググローブ「WAKOシリーズ WBL-T1（16オンス、レッド・ブルー）」

そして今年、新たに公式採用されたのがボクシンググローブです。16オンスという重さは、安全性とパンチ力のバランスを考慮した、まさに競技に最適なサイズ。選手たちはこのグローブを装着し、日頃の練習で培った技術とパワーを存分に発揮することになります。

RDXのグローブは、そのフィット感と耐久性に定評があります。パンチを打つ際の握りやすさ、手首のサポート、そして相手へのダメージを適切に伝える打撃感。これらは全て、選手のパフォーマンスに直結する要素です。このグローブが、次世代のスターたちの、記憶に残るKO劇を生み出す一助となることを期待しています！

RDX SPORTSとは？英国発、グローバルブランドの哲学

「RDX® SPORTS」は、1999年に英国・マンチェスターで誕生して以来、これまでに累計5,000万個以上を販売してきた、まさにグローバルな格闘技・フィットネスメーカーです。

「高品質・低価格」を実現する独自のモノづくり

私が特に注目したいのは、RDXの掲げる「もっとボクシングを身近なものにしたい」という創業の想いです。かつてボクシングギアはプロ向けのものが高価で、一般の人々には手が届きにくいものでした。しかしRDXは、その常識を覆します。

世界特許まで取得した独自の製造方法と、パキスタンに構える自社工場によって、「丈夫で高品質、そして低価格」な製品を生産することに成功したのです。これにより、プロレベルのクオリティを、より多くの人が手に入れられるようになりました。この企業努力は、まさに消費者にとって嬉しい限りですよね。

アマチュア・学生スポーツを応援する熱い想い

「RDX® SPORTS JAPAN」は、「アマチュアスポーツ、学生スポーツを応援すること」をスローガンに掲げています。これは、RIZIN甲子園という舞台にギアを提供する理由と完全に一致しています。

チャレンジする若者たち、パフォーマンスの向上を目指すアスリートたちに寄り添い、彼らの夢をサポートしたいというブランドの熱い想いが、製品一つひとつに込められていると感じます。

RIZIN甲子園事務局からのメッセージ

RIZIN甲子園事務局からも、RDXへの感謝と期待のコメントが届いています。

「ご提供いただいた製品は、まだ見ぬダイヤモンドの原石である高校生の皆様にとって、競技を快適に、そして特別なものにしていただける存在となっております。」

この言葉は、RDX製品が単なる道具ではなく、選手たちの夢を後押しする「相棒」となることを示唆しているのではないでしょうか。

私も、このコメントを読んで、RDXが提供するギアが、選手たちの成長と輝きを支える上でいかに重要な役割を果たすかを改めて認識しました。

RIZIN甲子園 2026 開催概要

未来のスターたちが誕生する瞬間を見逃す手はありません。RIZIN甲子園 2026の開催概要はこちらです。

: 『DELiGHTWORKS presents RIZIN甲子園 2026』

選考会：2026年6月20日(土)

予選トーナメント：2026年8月16日(日)

この大会から、UFCやONE Championship、そしてRIZINのトップ戦線で活躍するような、新たなスターが生まれることは間違いありません。RDXの高品質なギアを身につけた若き才能たちが、日本の格闘技界に新たな歴史を刻む瞬間を、ぜひ見届けましょう！

私自身も、今後RIZIN甲子園の動向、そしてそこで活躍する選手たち、さらには彼らを支えるRDX製品に注目していきたいと思います。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。