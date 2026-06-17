大阪府×ダスキン×ローソン、江坂駅周辺で「530（ごみゼロ）」清掃活動実施

ダスキン本社
ダスキン研修施設
※OSAKAごみゼロプロジェクト… 「大阪・関西万博」(2025年)や「全国豊かな海づくり大会」（2026年）の開催に向け、街・川・海にごみのないきれいな大阪の実現を目指し、府内全域で地域、企業、団体、市町村等と連携して取組内容の発信も行い、オール大阪でのごみ削減や機運醸成を図るプロジェクト。
大阪府とダスキンは令和３年７月16日に包括連携協定を締結し、健康、子ども・教育、福祉、雇用、安全・安心、環境の６分野で連携。『OSAKAごみゼロプロジェクト』への協賛（横断幕30枚の寄贈）や、支援学校でのおそうじ出前教室の実施など、様々な取組みを行っている。
また、大阪府とローソンは平成21年７月７日に包括連携協定を締結し、環境、福祉、子ども・教育、人権・多様性、地域活性化・まちづくりの５分野で連携。大阪産（もん）を使用した商品開発・販売ならびに、一部商品の売上の一部を「子ども輝く未来基金」へ寄付するなど、様々な取組みを行っている。
今年も昨年に引き続き、大阪府との包括連携協定締結企業であるダスキン・ローソン両社で大阪府の『OSAKAごみゼロプロジェクト』に参画する形で合同清掃活動が実現。当日は大阪府職員、吹田市職員、ダスキン社員、ローソン社員に加えて周辺住民や周辺企業も活動に参加。総勢196名が清掃活動に汗を流した。
■各種リンク先
・OSAKAごみゼロプロジェクト
・株式会社ダスキン
・株式会社ローソン