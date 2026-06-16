FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表のチームベースキャンプ地が、報道陣向けに公開された。

日本代表はアメリカ・テネシー州ナッシュビルに位置するナッシュビルSCトレーニングセンターを今大会の拠点としている。2023年6月にオープンした最新施設で、MLS（メジャーリーグ・サッカー）のナッシュビルSCが所有・使用。2面の天然芝ピッチをはじめ、選手・スタッフ用のロッカールーム、ジム、メディカルルーム、温冷浴設備、プール、サウナなどが完備されている。

大会期間中は特別仕様の装飾も施されており、ロッカールームには各選手の名前と背番号が掲出されている。負傷離脱となった遠藤航のロッカーもそのまま残されており、追加招集された町野修斗の装飾は現在発注中だという。またサポート役として帯同している吉田麻也、南野拓実の名前と背番号が入ったロッカーも用意されている。

同施設は当初FIFAが定めるチームベースキャンプ地の候補には含まれておらず、日本サッカー協会がチームベースキャンプ地として独自に発掘した。松本良一フィジカルコーチは、ナッシュビルを選んだ決め手について「トレーニングファシリティとホテルの施設がすごく良かった」と説明。選手たちからも環境面の充実ぶりを評価する声が相次いでいる。

日本代表は今後もナッシュビルを拠点としながら、グループステージの試合が行われるダラス（オランダ代表戦、スウェーデン戦）とモンテレイ（チュニジア代表戦）に往復移動する。決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）まで、このナッシュビルSCトレーニングセンターをベースに戦いの準備を進める予定だ。

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