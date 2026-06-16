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PCAの愛称で呼ばれるシカゴ・カブスのピート・クロウ＝アームストロングは15日（日本時間16日）、リグレー・フィールドで行われたコロラド・ロッキーズ戦に「1番・中堅」でスタメン出場。この試合で見事にサイクル安打を達成した。



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まずは初回、PCAはロッキーズ先発マイケル・ロレンゼンのカットボールを捉え、今季13号となる先頭打者本塁打をかっ飛ばす。右中間スタンド深くに飛び込む豪快弾だった。



3回の第2打席でも、PCAはロレンゼンのシンカーを強く引っ張り、右中間フェンス直撃の三塁打を記録。長打力と快足を存分に発揮した。











さらに5回、1死無走者で迎えた第3打席では、内角低めのカットボールを鋭く振り抜き、右翼線への二塁打を放った。悠々と二塁へ到達したPCAは、ベース上でポーズを披露し、サイクル安打に王手をかけた。



迎えた7回の第4打席。カブスが2－1とリードする中、この回の先頭打者として打席に立ったPCAは、左腕ブレナン・ベルナルディノのシンカーを右前へ運び、サイクル安打を達成した。



今季のMLBでは初、カブス球団史上では13度目となるサイクル安打達成に、PCAはヘルメットを掲げてファンの歓声に応えた。



この試合では、カブスの日本人選手も活躍した。先発の今永昇太は6回途中1失点と好投し、勝利投手の権利を持って降板。しかし8回にカブスが3点を失い、逆転を許した。



それでも9回、「4番・DH」で先発出場した鈴木誠也がこの日2つ目の四球を選んで出塁。無死満塁の場面でペドロ・ラミレスが適時打を放ち、カブスは4－4の同点に追いついた。



最後はマット・ショーが押し出し四球を選び、カブスは5－4でサヨナラ勝ちを収めた。



鈴木はこの試合、3打数無安打で連続安打が10試合で止まったが、逆転サヨナラ勝ちに結びつく四球を選んで勝利に貢献した。



PCAはシーズン序盤は数字が上がらず苦しんでいたが、6月に入って14試合で打率.424、6本塁打、9打点、4盗塁と絶好調。昨季に記録した31本塁打、35盗塁に匹敵する活躍が期待される。























【動画】まさに“ショーマン”、PCAのサイクル安打がこちら！

MLB Japanの公式Xより













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達成したのはPCAことピート・クロウ＝アームストロング⚡️



1回：ホームラン✅

3回：トリプル✅

5回：ツーベース✅

7回：シングル✅



ホームランから始まる逆順でのサイクル達成！

カブス球団史上13度目の偉業をご覧ください👊

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【了】