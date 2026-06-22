阪神タイガースファンと猫好きの皆さん、朗報です！あの熱狂的な阪神タイガースと、癒やしと可愛らしさで人気のフェリシモ「猫部™」が奇跡のコラボレーションを果たしました。私もこの知らせを聞いた時、その意外性と可愛さに「これは革命だ！」と直感しました。おうちでも、球場でも、そして普段使いでも、あなたの「虎愛」と「猫愛」を同時に満たしてくれる、とっておきのアイテムたちが新登場！この記事では、全7点のコラボアイテムの魅力を徹底解剖し、購入で動物保護にも貢献できる、知られざるコラボの全貌をお届けします。

阪神タイガース×フェリシモ「猫部™」：勝利への情熱と癒やしの融合

1935年創立の輝かしい歴史を持つプロ野球チーム「阪神タイガース」は、「熱覇（ねっぱ）」をスローガンに掲げ、リーグ連覇と日本一を目指す熱い魂を持っています。一方、「猫と人がともにしあわせに暮らせる社会」を目指し、猫グッズの企画開発と基金活動に力を入れるフェリシモ「猫部™」。この全く異なる二つの個性が融合したことで、応援グッズは単なるアイテムに留まらない、特別な価値を持つことになりました。

猫部™描き下ろしの愛らしい“応援猫さん”や“猛猫マーク”といったキュートなデザインに、阪神タイガースの熱い魂が宿っています。さらに、このコラボグッズを購入すると、その販売価格の一部が「フェリシモの猫基金」として、飼い主のいない動物の保護や里親探し活動、野良猫の過剰繁殖防止活動、災害時の動物保護活動などに活用されます。熱い応援をしながら社会貢献もできる、まさに一石二鳥のコラボレーションなのです。

私が注目した「熱狂＆癒やし」コラボグッズを徹底解剖！

それでは、今回登場した全7アイテムの中から、特に私の心を掴んだポイントと、それぞれの魅力をご紹介していきましょう！

おうち観戦が最高に楽しい！トラ耳付きユニフォーム型パジャマ

まず私が「これはすごい！」と思ったのが、このユニフォーム型パジャマです。阪神タイガースの縦じま柄を、ゆるーいタッチのタイガーイラストで表現し、選手のユニフォームと同じピッチにこだわっているという徹底ぶり！肌ざわり抜群のダブルガーゼ素材（綿100％の生地を2枚重ねることで、空気を含んでふんわりと柔らかく、吸湿性・通気性に優れているのが特徴！）を使用しているので、着心地は文句なし。熱戦に興奮して汗をかいても、夏場の暑い夜も快適に過ごせそうです。

そして何より、かわいいトラ耳ヘアバンド付き！これを身につけて自宅で応援すれば、気分はもう甲子園のスタンドです。9回表のハラハラも、サヨナラ勝利の歓喜も、このパジャマと共に味わってみませんか？

: リブ イン コンフォート オウ オウ オウオウ 阪神タイガース！ 9回表の冷や汗もサヨナラの涙も吸い取る ダブルガーゼ素材のユニフォームパジャマ〈オフホワイト〉: 1セット ￥7,900（+10% ￥8,690）

毎日連れて歩きたい！「応援猫さん」＆「猛猫マーク」グッズ

通勤・通学、ちょっとしたお出かけから球場観戦まで、毎日阪神愛をさりげなくアピールできるキュートなアイテムたちも充実しています。猫部™の描き下ろしデザインが、本当に可愛くてたまりません！

パスケース：普段使いに超便利！

愛らしいトラネコさんが応援する〈応援猫さん〉と、猛虎マークをトラネコで再現した〈猛猫マーク〉の2種類。内生地はチームカラーで統一され、ポーチ部分は2層ポケット。ICカードポケットにはリールが付いているので、改札もスマートに通過できます。ミニ財布としても使えるので、観戦時にも重宝しそうですね！

: 阪神タイガース×猫部 応援猫さんのパスケース / 猛猫マークのパスケース: 各1個 ￥3,350（+10% ￥3,684）

うち10円は「フェリシモの猫基金」として運用されます。

刺しゅうキャップ：クールな普段使いにも◎

黒ベースに、キリッとしたお顔のトラネコさんが描かれた〈猛猫マーク〉の刺しゅうが光るキャップ。サイドにはTHロゴ、バックには猫部のロゴも入っており、さりげなくファンをアピールできます。男女問わず使いやすいデザインで、応援だけでなく、普段のファッションアイテムとしても活躍してくれるはず！

: 阪神タイガース×猫部 猛猫マークの刺しゅうキャップ: 1個 ￥3,600（+10% ￥3,959）

うち10円は「フェリシモの猫基金」として運用されます。

応援ハンカチ2枚セット：熱い汗も、嬉しい涙も！

〈応援猫さん〉と〈猛猫マーク〉が描かれた綿100％のハンカチが2枚セットに。肌ざわりがよく、汗をかきやすい季節や、試合の熱気に包まれる球場での必需品です。勝利の喜びで流れる涙も、このキュートな猫たちが優しく拭ってくれることでしょう。

: 阪神タイガース×猫部 応援ハンカチ2枚セット: 1セット ￥1,900（+10% ￥2,089）

うち10円は「フェリシモの猫基金」として運用されます。

アクリルキーホルダー：バッグに揺れる小さな応援団！

いつものバッグに付ければ、どこでも応援気分が盛り上がるアクリルキーホルダー。2026年バージョンのキャップをかぶり、カンフーバットを持つ〈応援猫さん〉、そしてタイガースの丸虎と猫部のトラネコバージョンが両面で楽しめる〈猛猫マーク〉の2種類です。トラ模様のパッケージも可愛く、ギフトにも最適！

: 阪神タイガース×猫部 応援猫さんのアクリルキーホルダー / 猛猫マークのアクリルキーホルダー: 各1個 ￥950（+10% ￥1,044）

うち10円は「フェリシモの猫基金」として運用されます。

いますぐチェック！購入方法と詳細情報

これらの魅力的なコラボグッズは、6月18日よりウェブ販売が開始されています。おうちでゆっくり選びたい方は、以下の特設ページや猫ブログをぜひご覧ください。

また、電話での注文・問い合わせも可能です。

フリーダイヤル：0120-055-820 （通話料無料）

受付時間：平日／9時～17時

まとめ：あなたの日常に「熱覇」と「癒やし」を！

阪神タイガースの勝利への「熱覇」という情熱と、フェリシモ「猫部™」がもたらす心温まる癒やし。この二つが見事に融合した今回のコラボレーションは、単なる応援グッズの枠を超え、私たちのライフスタイルに新たな彩りを与えてくれることでしょう。

私も、どのアイテムを手に入れようか、今からワクワクが止まりません！あなたなら、どのアイテムを身につけて、阪神タイガースを応援しますか？

勝利を目指すチームと共に、そして愛らしい猫たちと共に、毎日をもっと楽しく、もっと豊かにしていきましょう！

フェリシモの社会貢献活動について

フェリシモは、1965年創業のダイレクトマーケティング企業で、「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに掲げ、自社企画商品をカタログやウェブサイトで販売しています。特に「猫部™」をはじめとするユニークな事業を通じて、社会貢献にも積極的に取り組んでいる企業です。

フェリシモの「わんにゃん支援活動」は、飼い主に捨てられたり、災害時に取り残されたりする犬猫の問題解決を目指し、保護活動や過剰繁殖防止活動を支援しています。このコラボグッズの購入が、小さな命を救う一歩にも繋がることを、ぜひ心に留めておいてください。

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リブ イン コンフォート オウ オウ オウオウ 阪神タイガース！ 9回表の冷や汗もサヨナラの涙も吸い取る ダブルガーゼ素材のユニフォームパジャマ〈オフホワイト〉詳細: https://feli.jp/s/pr260622nk/9/

阪神タイガース×猫部 応援猫さんのパスケース詳細: https://feli.jp/s/pr260622nk/3/

阪神タイガース×猫部 猛猫マークのパスケース詳細: https://feli.jp/s/pr260622nk/4/

阪神タイガース×猫部 猛猫マークの刺しゅうキャップ詳細: https://feli.jp/s/pr260622nk/5/

阪神タイガース×猫部 応援ハンカチ2枚セット詳細: https://feli.jp/s/pr260622nk/6/

阪神タイガース×猫部 応援猫さんのアクリルキーホルダー詳細: https://feli.jp/s/pr260622nk/8/

阪神タイガース×猫部 猛猫マークのアクリルキーホルダー詳細: https://feli.jp/s/pr260622nk/7/

「阪神タイガース×フェリシモ」特設ページ: https://feli.jp/s/pr260622nk/1/

「阪神タイガース×フェリシモ」のグッズを「猫ブログ」でチェック: https://feli.jp/s/pr260622nk/2/

フェリシモ公式サイト: https://feli.jp/s/pr240301/1/

フェリシモ公式X（Twitter）: https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA

フェリシモ公式Instagram: https://www.instagram.com/felissimo_official/

フェリシモの社会活動: https://feli.jp/s/pr240301/4/

フェリシモのわんにゃん支援活動詳細: https://feli.jp/s/pr260622nk/11/

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。