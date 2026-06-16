IKUSAは6月16日、「マイクロマネジメントに関する実態調査」の結果を発表した。調査は2026年4月、社会人1～5年目の若手社員400名を対象にインターネットで行われた。

約4割の若手が"細かい関与"下で働く

直属の上司がどの程度業務に関与するか

マイクロマネジメントとは、上司が部下の業務に過度に介入し、細かく管理するマネジメント手法。

直属の上司がどの程度業務に関与するかを尋ねたところ、「かなり細かく指示される」17.0%、「やや細かい」22.8%を合わせ、39.8%が上司の関与を「細かい」と感じていることがわかった。

約4割の若手が、マイクロマネジメントに近い環境で働いている可能性がある。一方で「ほとんど関与しない」「まったく関与しない」も計26.8%存在し、関与度には大きなばらつきが見られた。

細かい関与で94.4%が「萎縮」を経験

細かい関与を受けた層(n=159)にその経験を尋ねたところ、「ミスを恐れて挑戦できなくなった」42.8%、「上司の顔色をうかがうようになった」31.5%、「提案を控えるようになった」20.1%など、萎縮につながるネガティブな経験をしたと回答した人は計94.4%にのぼった。

細かい関与は、短期的な安心感につながる一方で、長期的には部下の主体性や挑戦意欲を損なう可能性がある。

マイクロマネジメントが原因で約55%が「辞めたい」

「マイクロマネジメントが原因で『辞めたい』と思ったことはありますか?」という質問に対し、「何度もある」26.0%、「一度はある」28.5%となり、計54.5%が離職を検討したことがあると回答した。

過度な管理が、若手の定着に直接的な影響を及ぼしている実態が浮き彫りになっている。

一方で、関与そのものは否定されていない

関与をどう受け止めたか

ただし、若手は上司の関与自体を拒んでいるわけではない。関与への受け止めを尋ねると、「ありがたい」18.3%、「ややありがたい」30.0%を合わせ、48.3%がポジティブに評価。さらに、細かい関与を受けた層の64.8%は「モチベーションが向上した」と回答している。

問題は関与の有無ではなく、その"内容"であるといえる。部下は「管理」されるのではなく「支援」としての関与を求めていることがうかがえる。

部下が理想とするのは「管理」より「対話」

理想とする上司のマネジメントスタイルを尋ねたところ、「定期的に対話し、アドバイスをくれる」が34.8%で最多。対して「細かく進捗管理してくれる」はわずか11.0%で最下位となった。

現在の上司のスタイルでも「信頼して任せてくれる」28.8%、「一緒に悩み伴走してくれる」28.5%が上位で、「手取り足取り指示をくれる」は10.0%にとどまっている。

若手が求めるのは、過度な管理ではなく、適切な距離感を保ちながら伴走してくれる関与であるといえる。