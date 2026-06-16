LINE Digital Frontierは、同社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」において、6月15日より『BLEACH モノクロ版』(久保帯人／集英社)55巻〜74巻(492話〜698話)の無料公開を実施する。

7月からTVアニメ最終クール「BLEACH千年血戦篇-禍進譚-」が放送開始、さらに8月には原作25周年イヤーに突入と、今年大きな節目を迎える『BLEACH』(久保帯人／集英社)が、「LINEマンガ」と「ebookjapan」でスペシャルイベントを開催中だ。「BLEACH THE CHRONICLE 〜全軌跡、ここに。〜」と題した本イベントでは、今年1月より『BLEACH モノクロ版』全5篇を順次無料公開。6月15日から7月24日までは、最終章「千年血戦篇」(55巻〜74巻)が「LINEマンガ」アプリと「ebookjapan」にて無料で楽しめる。

また、「LINEマンガ」では、「千年血戦篇」の見どころを紹介する特設ページの公開をはじめとしたさまざまなイベントを実施する。

『BLEACH モノクロ版』千年血戦篇 無料キャンペーン概要

6月15日0:00～7月24日23：59の期間中、「LINEマンガ」アプリにて、『BLEACH モノクロ版』55巻〜74巻(492話〜698話)を無料公開する。

BLEACH 千年血戦篇無料記念ガチャ!

6月15日・16日の2日間限定で「BLEACH 千年血戦篇無料記念ガチャ!」を開催。『BLEACH モノクロ版』(話単位)を読むと1日1回ガチャを回すことができ、マンガコインや時短アイテムのいずれかが必ず当たる。さらに、結果画面からXでシェアをするともう1度ガチャに挑戦ができる。

そのほか、『BLEACH』関連作品をお得に購入できるクーポンも7月24日まで配布中。クーポンの詳細は「LINEマンガ」アプリを確認のこと。