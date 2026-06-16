「また今日も、いつものランチか…」そう呟いていませんか？毎日同じメニューの繰り返しで、ランチタイムが味気なく感じているあなたに朗報です！いつものおにぎりやサンドイッチに「もう一品」加えるだけで、食事が劇的に変わる「第三の選択肢」が登場しました。

それが、『四川料理しびれ王 ミニカップ麻辣湯』。たった173kcalという驚きのヘルシーさながら、本場の花椒が香る“しびれる旨辛”スープともちもち春雨が、あなたのランチに確かな満足感と刺激をもたらします。私もその中毒性にすっかりハマってしまいました！

ランチの「あと一品」に革命！罪悪感ゼロのミニカップ麻辣湯

おにぎりやサンドイッチ、サラダなどのメインランチに、あと少しだけ何か加えたい…そんなニーズにぴったりのミニサイズカップが登場しました。

173kcalで本格麻辣湯！その魅力とは？

この『四川料理しびれ王 ミニカップ麻辣湯』は、一見すると普通のカップ春雨ですが、その中身は本場中国の味わいを追求した逸品です。花椒（ホアジャオ）のしびれと唐辛子の辛味がたまらない“旨辛スープ”に、もちもち食感のさつまいも春雨を組み合わせました。1食あたり173kcalというヘルシーさも、現代のランチ事情に寄り添った嬉しいポイントです。

なぜ今、このミニカップ麻辣湯が選ばれるのか？5つの理由

なぜ、このミニカップ麻辣湯が、いつものランチに加えるべき「第三の選択肢」となるのでしょうか？その魅力的な特徴を深掘りしてみましょう。

1. 旨辛中毒性ともちもち春雨の「無罪感」

麻辣湯といえば、その刺激的な辛さとシビれ。このミニカップ麻辣湯も、一度食べたらやみつきになるような“中毒性”を秘めています。しかし、注目すべきは、それが春雨であること！麺類を食べる罪悪感を感じさせない「無罪感」が共存している点が、この商品の大きな魅力だと私は感じました。小腹が空いた時や夜食にも罪悪感なく楽しめます。

2. ランチに最適な「ミニサイズ」の相性の良さ

通常のカップ麻辣湯の約ハーフサイズ（41.5g）という設計は、まさに「あと一品」にうってつけです。おにぎりやサンドイッチだけでは少し物足りないけれど、がっつりしたラーメンは重い…という時に、これほどしっくりくるものはありません。オフィスランチの選択肢が格段に広がるはずです。

3. 2種類の花椒が織りなす奥深い旨辛スープ

単なる辛いだけではないのが、本格麻辣湯の醍醐味です。このミニカップ麻辣湯のスープは、四川料理の要である花椒のしびれと唐辛子の辛味を、豆板醤をベースに絶妙なバランスで配合しています。さらに、2種類の花椒をブレンドしているとのこと。これにより、食欲をそそる豊かな香りと、奥深くクセになる味わいが実現されているのです。

4. 本場仕込み！もちもちさつまいも春雨の秘密

皆さんがよく目にする春雨は緑豆春雨が多いかもしれませんが、本場中国で定番とされているのは「さつまいも春雨」なんです。このミニカップ麻辣湯には、そのもちもち食感が特徴のさつまいも春雨（細麺） が使用されています。細麺ながらも緑豆春雨よりもしっかりとした食べ応えがあり、スープとの絡みも抜群。一口ごとに、もちもちとした食感と旨辛スープのハーモニーが楽しめます。

5. 熱湯3分で手軽に本格麻辣湯

忙しいランチタイムや、在宅ワークの合間の休憩時間。「パパッと美味しいものが食べたい！」という時に、熱湯を注いでたった3分待つだけで、本場中国の味わいが目の前に広がります。この手軽さも、毎日の食卓に取り入れやすい大きなメリットですよね。

開発の背景：現代のランチ事情から生まれた新常識

この商品の開発背景には、私たちの身近なランチ事情の変化が大きく関係しているようです。近年、コンビニやスーパーで買うおにぎりの価格も200円前後と上昇傾向にあります。そのため、「もう一品」を加える際に、価格やカロリーを気にしたり、選択肢に迷ったりする人が増えているのではないでしょうか。

そこで、株式会社アライドコーポレーションは、ヘルシーなのにしっかり満足感のある麻辣湯をミニカップとして開発。これまでのランチの主役たちとは一線を画す「第三の選択肢」として、私たち消費者のニーズに応えようとしたのです。

気になる価格と購入情報

コスパ抜群！オープン価格で提供

『四川料理しびれ王 ミニカップ麻辣湯』 はオープン価格での販売です。具体的な価格は店舗によって異なりますが、「ランチのプラスワン需要に値ごろ感ある価格で応える商品」と説明されています。

173kcalというヘルシーさで、この本格的な旨辛体験が手軽に楽しめることを考えると、ランチの「あと一品」にかける予算の中で、かなりコスパは高いと感じます。おにぎり一個分の値段で、満足度がグンと上がるなら、これは試してみる価値ありですよ！

2026年6月15日(月)より全国で発売開始！

新商品の『四川料理しびれ王 ミニカップ麻辣湯』は、2026年6月15日(月) から全国で発売が開始されています。

お近くのスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで見かける日も近いかもしれません。ぜひ、商品棚をチェックしてみてくださいね。

アジアの食文化を日本へ！株式会社アライドコーポレーション

今回、この魅力的なミニカップ麻辣湯を世に送り出したのは、株式会社アライドコーポレーション。本社は神奈川県横浜市にあり、1976年（昭和51年）設立という歴史ある企業です。

彼らは「タイ料理の一般化」を目標に掲げ、安全で安定した流通を通じて 「タイ本場の味」 を日本の食卓に届けている食品商社です。バンコクに支社を構え、調味料からインスタント食品、冷凍食品まで幅広いエスニック食材を取り扱っています。まさに、アジアの食文化を日本に紹介するエキスパートです。

「しびれ王」シリーズで、旨辛体験をもっと楽しむ！

このミニカップ麻辣湯が気に入ったら、ぜひ「四川料理しびれ王」シリーズの他の商品も試してみてはいかがでしょうか？

まとめ：あなたのランチに新しい風を！

（通常サイズ）（ご家庭で本格調理を楽しみたい方へ）

ランチの「あと一品」問題に終止符を打つ、 『四川料理しびれ王 ミニカップ麻辣湯』。

173kcalというヘルシーさ、2種類の花椒が香る奥深い旨辛スープ、そしてもちもち食感のさつまいも春雨が織りなす「無罪感」のある満足感は、きっとあなたのランチタイムに新しい風を吹き込んでくれるはずです。

いつものランチに飽きてしまったあなたも、カロリーを気にせず美味しいものを楽しみたいあなたも、ぜひ一度この新しい選択肢を試してみてください。新しいランチ習慣のスタートは、この一杯からかもしれませんね！

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