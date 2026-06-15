レアル・マドリードは15日、チェルシーからスペイン代表DFマルク・ククレジャを完全移籍で獲得したことを発表した。契約期間は2032年6月30日までの6年となる。

現在27歳のククレジャはバルセロナの下部組織育ちの左サイドバック。エイバル、ヘタフェと国内クラブで台頭後はブライトンを経て2022年からチェルシーへ完全移籍。対人能力と推進力を武器に左サイドのスペシャリストとして活躍。ここまで公式戦163試合9ゴール13アシストの数字を残し、在籍期間にUEFAヨーロッパ・カンファレンスリーグと、FIFAクラブ・ワールドカップ優勝に貢献した。

また、今季も公式戦50試合出場とフル稼働だったタフなDFは、FIFAワールドカップ2026に臨むスペイン代表にも選出されている。

なお、移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、古巣バルセロナとアトレティコ・マドリードも獲得に乗り出した27歳DFに関しては、最終的に5500万ユーロ＋アドオン500万ユーロの総額6000万ユーロ（約111億5000万円）の条件での移籍となるという。

2021年以来のラ・リーガ帰還となるククレジャは、ジョゼ・モウリーニョ新監督の下でエル・ブランコの左ラテラルの主軸を担うことになる。

ちなみに、今回のワールドカップでクラブ史上初めてスペイン代表輩出ゼロに終わったレアル・マドリードだが、カーボベルデ代表との初戦開催当日に滑り込みでスペイン代表選手を獲得する形となった。

【公式発表】レアルがククレジャ獲得を発表