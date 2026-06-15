ショパールのシリアルナンバー入り新作モデル「ミッレ ミリア GTS パワーコントロール グリージョ‐ブルー – 2026 レーシング エディション」

かねてから様々な形でモータースポーツへの情熱を美しいモデルへと変貌させてきた、ショパール。本年も変わらぬ情熱と共に、ミッレミリアに敬意を示した新作モデル「ミッレ ミリア GTS パワーコントロール グリージョ‐ブルー – 2026 レーシング エディション」を発表した。

【画像】モータースポーツへの情熱とイタリアンレーシングスピリットを体現する、ショパールの新作モデル（写真5点）

1988年以来、イタリアの公道レース「ミッレ ミリア」のオフィシャルパートナー兼オフィシャルタイムキーパーを務めているショパール。メゾンの共同社長カール‐フリードリッヒ・ショイフレ氏は、1989年より毎年欠かさずこの伝説的なレースに参加し続けており、そのことからも、ブランドと彼自身のミッレ ミリアへの深い愛が伝わってくる。

モータースポーツへの情熱、耐久性、視認性そしてメカニカルな精度を融合させ、現代的なデザインに仕上げている今回の特別モデルは、ルーセントスティール™製の43mm径ケースを採用したスタイリッシュなデザインだ。

レーシングカーのダッシュボードからインスピレーションを得た「グリージョ・ブルー」の文字盤を起用しているのに加え、まるでレーシングロードのようなグレイン加工が施されたブルーグレー仕上げが起用されている。

本モデル「ミッレ ミリア GTS パワーコントロール グリージョ-ブルー – 2026 レーシング エディション」は250本限定。全てにシリアルナンバーが刻印されている。