婚活アプリは、今や出会いの定番のひとつ。しかし、人との距離が近い田舎では、都会とは少し違った"あるある"もあるようです。
今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、田舎ならではの婚活エピソードをご紹介します。
ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。
田舎あるあるクイズ「田舎で婚活アプリを始めた主人公、何が起きた?」
田舎で婚活アプリを始めた主人公。
新しい出会いに期待していたのですが、アプリを見ているうちに、思わず唖然としてしまいます。
さて、主人公に起きたことは何だったのでしょうか?
① スクロールのたびに知り合いが出てきた
② アプリ登録人数が1桁だった
③ みんな「野菜とのツーショット写真」がアイコンだった
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✅田舎で婚活を始めたら……こちら!
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※答えはこの記事の最後にあります。
田舎の「世間」は狭すぎる!?
新しい出会いを求めて始めたサービスで、思わぬ形で知り合いと再会してしまう。しかもそれが何度も続く――。人との距離が近い地域では、そんな出来事も珍しくないのかもしれません。
便利なサービスほど、地域のつながりの強さを実感させられることもあります。期待と気まずさが同時にやってくるのは、田舎ならではの婚活あるあると言えそうです。
▶なお、今回の答えは① 知り合いだらけだった でした!
「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!