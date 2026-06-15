JR香川駅から徒歩5分。住宅街に佇んでいるのが、グルメバーガーを食べられる人気店「SUBURBAN GRILL（サバーバン グリル）」です。平日でも、店内の席はほぼ満席。テイクアウトも多く、地元のお客様はもちろん、遠方から足繁く通ってくださる方も多いのだとか。今回は、そんな絶品グルメバーガーが味わえる「SUBURBAN GRILL」をご紹介します。

ブルーが印象的なアメリカンハウス

2024年2月に移転し、閑静な住宅地の中に、パッと現れるのがブルーが印象的なアメリカンハウス。ここが「SUBURBAN GRILL」です。人気店なので、お昼過ぎには「本日のバーガー全て完売しました」と書かれた看板が出ることも。お目当てのバーガーがある方は、早めに店舗に向かいましょう。ちなみに「SUBURBAN」は「郊外」という意味。「茅ヶ崎」は東京や横浜から少し離れた場所にありますが、その中でも、中心から離れた場所にお店を構えたことが店名の由来になったそうです。

店内に入るとサーフボートがお出迎え。店内の壁に目をやると、世界各地で購入したオーナーのコレクションを見ることができます。

こちらは昨年、オーナーが「モン・サン＝ミッシェル」で購入したという絵画。その下には、お客さまからのプレゼントが置いてありました。こういったところから、お客さまとの関係性が良いのが伺えます。

こちらはお客さまの手づくりの品。同店のスモークベーコンや、クルンと折りたたんだレタスの特徴を絶妙に捉えています。

イラストが印象的なスケートボードは、オーナーが「サンタモニカ」で購入したもの。店内を見ているだけで、世界旅行をしているようでワクワクします。

店内は2人以上のテーブル席がメインですが、1人席もあるので「おひとりさま時間」を楽しみたい人も、ゆっくり過ごすことができます。

迷ったらコレ！絶品チーズバーガー

ハンバーガーだけでも10種類以上ありメニューが豊富。メニューは全てオーナーの越石一貴さんが考案しているというので驚きです。 越石さんは、20歳の時に世界一周を経験。それを機に「ハンバーガーは、世界中で愛されている」と実感したそう。その後、「カールスジュニア」や老舗グルメバーガー屋 「BROZERS」など、ハンバーガーに関わる技術や人との出会いを重ね、現在の「SUBURBAN GRILL」のメニュー開発に生かしています。

越石さんは「少し壮大ですが、『食事』は人生そのものだと思っています」と話します。ハンバーガーは単なるジャンクフードではなく、ビタミン、たんぱく質、エネルギーが一気に取れるスーパーフード。素材から作り方までこだわり抜いた越石さんのハンバーガーは、まさに本格グルメバーガーなんです。

そんな越石さんが手がけるグルメバーガーですが、どのメニューにするか迷ったら、まず食べていただきたのは「チーズバーガーセット」1,100円（税込）。セットにはカリッと揚がったポテトとドリンクが付いています。

つなぎは一切使わず肉汁がジュワッと溢れるパティと、とろ〜りとしたチーズを、バンズの優しい甘みが挟み込みます。シンプルながらも、旨みがぎゅっと詰まった味わい深い一品です。バンズは毎日店内で手づくりしており、6時間かけて製造。1日に80個ほど焼き上げています。

注目して欲しいのは、折りたたみレタス。クルンと巻いたレタスは、見た目も良くシャキシャキ感が印象的です。トマトやバンズ、お肉とも相性抜群。見た目もボリュームがありますが、成人女性の手でギリギリ持てるくらいの大きさなんです。手をいっぱいに広げて持つ「欲張り感」も満足度を上げてくれます。

素材にこだわったグルメバーガーは野菜、お肉、バンズを一口で食べていただきたいのですが、大き過ぎて、そのままでは食べられない……という方は、ナイフとフォークがあるのでカットして食べることもできます。添えられているポテトは程よい塩味で、どんどん食べ進めてしまいます。

ボリューム満点の「SUBURBAN GRILL」はいかがでしたでしょうか。「グルメバーガーってこんなに美味しかったんだ」と気づかせてくれる名店。わざわざ下車して、リピートしたくなること間違いなしです。湘南エリアにお越しの際は、ぜひ足を運んでみてください。

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