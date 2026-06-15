『FIFAワールドカップ2026』グループF第1節が14日に行われ、日本代表はオランダ代表と対戦。この試合に先発フル出場したMF佐野海舟が試合後、2度のビハインドを追いついて2－2の引き分けに持ち込んだ一戦を振り返り、チームのパフォーマンスを称えた。

豊富な運動量で日本の中盤を支えた佐野だったが、「個人的には全然ダメだった」と厳しい見解を示した一方で「チームとしてはとてもよかったと思う」と述べ、「もっともっと自分のできることを増やしてやっていきたい」「まだまだできると思いますし、次に向かってやっていきたい」と、さらなる成長を誓った。

勝ち点1という結果に関しては、「チーム全員で戦って最後、引き分けに持って行けたのは、初戦で勝ちたかったですけどプラスかなと思います」とコメント。常にリードを奪われる苦しい展開だったが、「失点しても崩れることがないようにというのは意識していたし、それがしっかり体現できた試合だった」と主張。今回の結果を受け、「次が大事だと思いますし、まだ何も決まっていないのでチーム全員でまた一からやり直してやっていきたいと思います」と語り、次節のチュニジア代表戦を見据えた。

日本は次戦、20日（日本時間21日）にメキシコのモンテレイでチュニジア代表と対戦する。

【動画】日本がオランダ相手に空中戦を制す！