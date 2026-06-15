INFORICHは6月15日より、モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」の利用料金が大幅にお得になる「新料金プラン」を、九州エリア限定にて期間限定で実施する。

24時間借りてもワンコイン以下! お得過ぎるキャンペーンを実施

今回の九州限定プランは、多くの人が一番よく使う「30分〜24時間」の価格帯を見直し、お得なプライスに設定。これまでは1時間を超えると430円、3時間を超えると500円と利用料金が上がっていったが、新料金なら「6時間借りても330円」。さらに、丸1日(24時間)借りっぱなしでもワンコイン以下の495円で利用することができる。実施期間は６月15日10時～10月31日まで。

また、本取り組みは、単なる一時的な割引キャンペーンではなく、この九州でのテストで「みんながたくさんお出かけして、便利に使ってくれた!」というデータが集まれば、お得な新料金が日本全国、さらには海外市場へと広がっていく可能性があるという。

なお、新料金のスタートに合わせて、6月15日より九州限定のテレビCMを放映するほか、福岡・北九州を中心に街中や交通機関をジャックする大規模なプロモーションを展開される。テレビCMの放映期間は6月15日～7月13日。

屋外広告は、「西鉄福岡(天神)駅 大型ビジョンソラリアビジョン」(6月15日〜8月9日)、「福岡市地下鉄 車内中吊り広告」(6月15日〜21日)、「北九州モノレール」(6月23日〜10月31日)、「福岡市内バス停留所広告(Cityscape)」(6月15日～28日)、「シネマアドバタイジング(映画館CM)」(6月19日〜8月13日)に掲出、さらに7月1日～14日にかけて、広告宣伝車によるプロモーションも実施される。

公式Xアカウントをフォロー&リポストで「Chapopo（チャポポ）」グッズが当たる

新料金プランのスタートを記念して、CHARGESPOT公式キャラクター「Chapopo（チャポポ）」による「九州限定価格キャンペーン」も開催。期間中、CHARGESPOT公式Xアカウントをフォローし、対象投稿をリポストした人の中から、抽選で合計40名にチャポポオリジナルグッズがプレゼントされる。期間は年6月15日18時〜7月15日。