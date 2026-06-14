ヤクルト、奥川の力投と打線爆発でソフトバンクに完封勝利

先発投手：ヤクルトは奥川恭伸が9回0失点の好投（5安打9奪三振）、ソフトバンクのA・アルメンタは2回1/3回2失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：ヤクルトが2点を追加 5回表：ヤクルトが1点を追加 6回表：ヤクルトが1点を追加 注目選手：ヤクルトのD・サンタナが1本塁打、2得点の活躍、ヤクルトの松下歩叶が3打点の活躍、ヤクルトの岩田幸宏が2得点の活躍。

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