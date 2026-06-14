【心理テスト】LINEもSNSも全部消したくなる…!? 突然やってくる「人間関係リセットしたくなる度」診断

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「海辺の小さな駅」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 叶愛（とあ）さん）ふと思い立って電車に乗り、終点で降りてみると、そこは海辺にある小さな駅でした。ホームを抜けると、目の前には一面に広がる海。あなたの目に映ったのは、どんな海でしたか？次の中から近いものを1つ選んでください。1．朝日にきらめく海2．波のない静かな海3．夕焼けに染まる海4．月明かりの夜の海この心理テストでわかるのは、あなたの「人間関係をリセットしたくなる度」です。駅は「新たな世界への旅立ち」を、海は「無意識の感情」を象徴しています。あなたが今、人間関係のなかでどれほど疲れや切なさを抱えているのか、そして「すべてをリセットしてしまいたい」という衝動の強さが、この選択から見えてくるのです。あなたは日頃から上手に気分転換ができる人。嫌なことがあっても早めに気持ちを切り替えられるため、人間関係のストレスを溜め込みにくいタイプです。もし「自分は少し鈍感なのかも」と感じることがあっても、それは抱え込み過ぎない強さの表れなのかもしれません。あなたは自分のペースを大切にできる人。疲れを感じたときは少し距離を取ったり、連絡を控えたりしながら、無理のない範囲で心を整えられるタイプです。ときどき「冷たいと思われていないかな」と気になることもあるかもしれませんが、それは自分を守るための賢さでもあります。あなたはストレスや疲れを少しずつ溜め込みやすい人。気づけば胸の奥が重くなり、人間関係を一度整理したくなる瞬間が訪れるタイプです。心からのサインに気づいたら、すべてを断ち切る前にひと呼吸置いてみましょう。誰かに相談してみるのも良い方法です。あなたは「全部消してしまいたい」という衝動が湧きやすい人。日々の疲れが心の深いところまで積み重なりやすく、限界を迎えると一気にすべてをリセットしたくなるタイプです。新しい環境を求める力は、あなたの長所でもあります。ただし、勢いで手放して後悔しないよう、自分の心を丁寧にいたわってあげてください。リセットしたくなる気持ちは、心が休息を求めているサインです。その感情を否定せず、優しく受け止めてあげてくださいね。■監修者プロフィール：叶愛（とあ）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いにも出演。透視・九星気学・タロット・数秘術・手相・マナカードを組み合わせ、その人の本質や運命の流れを読み解く鑑定を行う。渋谷本店アクアリーで長年活躍し、各種メディアへの出演など幅広い実績を持つ。累計鑑定人数は10万人を超え、恋愛や人間関係、仕事、人生の転機まで丁寧に寄り添う姿勢に定評がある。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/