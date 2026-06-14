巨人対西武、3回終了0-0

両チーム投手陣が粘り強く、3回を終えて0対0の投手戦が続いている。巨人、西武ともに得点圏に走者は進めるものの、あと一本が出ない展開。序盤を終えて、互いに譲らぬ緊迫した試合が続いている。

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