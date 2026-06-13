◆似ているようで異なるETFと投資信託

ETF（上場投資信託）と投資信託は、どちらも複数の銘柄にまとめて投資できる金融商品です。例えば日本株や米国株、債券など幅広い資産へ分散投資できるため、初心者向けの商品として利用されています。

一方で、両者には大きな違いがあります。ETFは、株式と同じように証券取引所で売買されます。そのため、市場が開いている時間であればリアルタイムで価格を見ながら売買できます。これに対して、一般的な投資信託は1日1回算出される基準価額で取引されます。株式のようにリアルタイムで売買することはできませんが、その代わり積立投資との相性がよい商品です。

近年は新NISA（少額投資非課税制度）を活用して投資信託を毎月積み立てる人も増えています。一方でETFは「自分で売買したい」「コストを抑えたい」と考える投資家から支持されています。どちらが優れているというわけではなく、使い方や投資スタイルが異なる商品と考えるのが自然でしょう。

◆ETFはリアルタイムで売買可能

ETF最大の特徴は株式と同じように売買できることです。例えば日経平均株価が急落した場面や、相場が大きく動いている場面でも、その時点の価格で取引できます。また、ETFは一般的に運用コストが比較的低い商品が多いことでも知られています。

代表例としては、

・NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信＜1321＞

・MAXIS トピックス上場投信＜1348＞

・iシェアーズ S&P500 米国株 ETF＜1655＞

などがあります。市場全体へ投資したい人にとっては利用しやすい商品といえるでしょう。

一方で、ETFは自分で購入タイミングや売却タイミングを決める必要があります。投資初心者のなかには、値動きを気にし過ぎて仕事や家事に気が回らなくなってしまう人もいるため、その点は理解しておきたいところです。

◆投資信託は積立投資との相性がよい

投資信託は毎月一定額を自動で積み立てられることが大きな特徴です。

例えば、

・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

・eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）

などは新NISAでも高い人気があります。毎月1万円や3万円など一定額を積み立てることで、価格が高い時も安い時も継続して購入できます。また、投資信託は100円から積立可能な商品も多く、投資初心者でも始めやすい環境が整っています。忙しくて相場を見る時間がない人や、「まずは長期積立を続けたい」という人には利用しやすい商品といえるでしょう。

◆初心者ならどちらを選ぶべき？

初心者の場合、

「まずは積立投資を始めたい」

のであれば投資信託からスタートする人が多いでしょう。一方、

「株式のように売買したい」

「ETFの仕組みを理解している」

という人であればETFも選択肢になります。

重要なのは商品名ではなく、自分の投資目的です。長期でコツコツ積み立てたいのか、それとも自分で売買しながら運用したいのかによって選択は変わります。どちらも分散投資ができる優れた商品です。まずは自分の投資スタイルに合う方から始めてみるのがよいでしょう。

文：田代 昌之（金融文筆家）

新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。

文＝田代 昌之（金融文筆家）