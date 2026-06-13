JリーグオールスターDAZNカップの決勝戦が行われ、J2・J3 EAST-AとJ2・J3 WEST-Bが対戦した。

JリーグオールスターDAZNカップは、1日で全7試合を行うトーナメント方式の大会となっており、1試合30分制（前後半なし）となる短時間決着の特別ルールで開催。出場する選手はJ1・J2・J3全60クラブ所属の選手から、ファン・サポーターによる投票と、明治安田Jリーグ百年構想リーグのベストイレブンから選出されている。

準決勝ではJ2・J3 EAST-AがJ1 EASTを、J2・J3 WEST-BがJ1 WESTをそれぞれ撃破。この結果、Jリーグオールスター決勝はJ2・J3勢同士の対決になった。

試合は序盤から動きを見せ、3分に土居聖真が先制ゴールを決め、J2・J3 EAST-Aがリードを奪う。その後、一進一退の攻防が続くも、スコアは動かず、このまま試合終了に。

1－0で勝利を収めたJ2・J3 EAST-AがJリーグオールスターDAZNカップを制した。

【スコア】

J2・J3 EAST-A 1－0 J2・J3 WEST-B

【得点者】

1－0 3分 土居聖真（J2・J3 EAST-A）

【最終順位】

優勝：J2・J3 EAST-A

準優勝：J2・J3 WEST-B

3位：J1 EAST

4位：J1 WEST

5位：J2・J3 EAST-B

6位：J2・J3 WEST-A

【ゴール動画】土居聖真が立ち上がりに先制弾！



