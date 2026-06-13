DAZNは13日、年間プランとして提供している『DAZN Soccer』における契約についての声明を出した。

DAZNは、同プランにおける契約に関して、「2026年5月30日から6月11日午後8時までの間において、一部月額プランと受け取れる記載がなされていたことが発覚いたしました」と報告。併せて、「その後のお問い合わせ対応においても、一部のお客様に混乱を招くご案内がございました」とし、ユーザーに対して謝罪の言葉を述べた。

『DAZN Soccer』のプランは、最初の3カ月間は月額980円、以降は月額2600円（年間総額2万6340円）となる年間プラン。しかし、案内ページの表記により、「1カ月単位で自由に解約できる月額980円のプラン」であると誤認を生じさせている可能性がSNS等を中心に指摘されていた。

これを受けDAZNは、年間プランの契約を希望されないお客様については、「当社の表示内容およびご案内に分かりづらい点があったことを踏まえ、ご利用状況およびお申し込み時の状況を確認のうえ、返金その他の適切な対応を個別に実施させていただきます」と発表した。

「DAZN Soccerのご契約継続をご希望されない場合は、解約のお手続きを承ります」と説明。月額プランへ変更を希望する場合は、「当月のDAZN Soccer における未利用相当分については日割りで精算（クレジット）し、DAZN Standard初月利用料金の割引に充当いたします」、「ご請求サイクルは変更手続き完了日を起点として再設定されます」と伝えている。

DAZNは最後に「この度は当社の表示およびご案内により、お客様にご心配とご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。今後は再発防止に努め、より分かりやすいご案内とサービスの提供に取り組んでまいります」と重ねて、謝罪の言葉を記した。