13日に行われた『JリーグオールスターDAZNカップ』。J1 EASTは初戦、コーナーキックからまさかの“秘技”を見せて、会場を盛り上げた。

コーナーキックを得ると、ゴール前中央で植田直通、古賀太陽、染野唯月、谷村海那が手をつなぐ。すると高速回転を開始。相手マークを困惑させると、手を放してそれぞれのポジションに散り、クロスを植田が頭で合わせたが、惜しくも得点にはならず。このプレーは全国高校サッカー選手権大会で高川学園（山口県）が見せたことで話題になった『トルメンタ』だった。

試合後、輪の中に入っていた古賀に聞くと、「1本目はあれをやるという話だったので。盛り上げじゃないですけど、面白いからやってみようみたいな。せっかくのお祭りなので、1個話題性というか、みんなが見ていて面白いと思うようなものをやろう」ということで決めたと話した。

鬼木達監督は「盛り上げる意味で何かないかということで、いろいろ話していた中、リカ（リカルド・ロドリゲス監督）が『ああいうのやっているよね』みたいな話で『じゃあやろうか』と。そこからセットプレーのコーチに伝えて、みんなで『こういう日だからやりましょう』ということで、いろいろな発案もしてくれて、いろいろなアイデアをくれて良かったです。本当は“汽車ポッポ”（隊列を一列に組む）とかもあったらしいんですけど、距離が長かったのでやめました（笑）」と、経緯と裏側を明かしている。

古賀にやってみての感想と“実用性”を問うと、「ちょっと難しかったです（笑）。練習必要だなって。ぶっつけ本番だったので。確かに、相手からすると掴みづらいのかもとは思いました。マンツーマンの相手に対しては意外といいのかもなと。自然と距離が生まれるので。（逆に守備者としてやられたら？）ちょっと空気も含めてやりづらさがあるかなって思いました。面白かったですし、しっかり植田くんが合わせてくれたので良かったです」と冗談も交えつつ、答えてくれている。

【動画】秘技“トルメンタ”披露！