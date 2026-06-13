巨人、1点リードで中盤へ

1回表に巨人が先制、直後に西武が追いつく。2回表、巨人はリチャードの本塁打で勝ち越し、1打点。西武は古賀悠の1打点で1点差。3回を終え、巨人が2-1でリードしている。

【スタメン】

西武: 1(右)カナリオ 2(二)滝澤 3(中)長谷川 4(指)古賀悠 5(捕)小島 6(左)桑原 7(一)山村 8(三)渡部 9(遊)源田 10(投)隅田

巨人: 1(遊)小濱 2(左)松本 3(三)坂本勇 4(指)ダルベック 5(捕)大城 6(中)キャベッジ 7(一)リチャード 8(右)中山 9(二)門脇 10(投)ウィットリー

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