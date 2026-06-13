埼玉西武ライオンズ 最新情報
埼玉西武ライオンズの中村剛也内野手は13日、ファーム・リーグ中地区の中日ドラゴンズ戦に「4番・指名打者」でスタメン出場。3回の第2打席で、今季4号本塁打を放った。
0-0で迎えた3回、西武は中日の先発・三浦瑞樹を攻め立て、1死満塁のチャンスを作ると、4番の中村に打席が回る。
中村は3球目のスライダーを振り抜くと、打球は左翼スタンドへ一直線。中村のファーム第4号グランドスラムで、西武が4点を先制した。
5回に代打を送られて途中交代となった中村だが、今季はファームで30試合に出場し、打率.269、4本塁打、20打点の成績を残している。
中村は、5月9日のファームでの中日戦でも満塁ホームランを記録。現在42歳のベテランだが、勝負強さとパワーを見せつけている。
【動画】恐ろしいパワー…中村剛也のグランドスラムがこれだ！
DAZNベースボールのXより
満塁×中村剛也
おかわりくん 4号グランドスラム
1ヵ月前の3号も満塁弾
⚾️西武×中日（ファーム）
【関連記事】
この記事が面白いと思ったら…？
Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！
最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓
【了】