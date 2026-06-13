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埼玉西武ライオンズの中村剛也内野手は13日、ファーム・リーグ中地区の中日ドラゴンズ戦に「4番・指名打者」でスタメン出場。3回の第2打席で、今季4号本塁打を放った。











0-0で迎えた3回、西武は中日の先発・三浦瑞樹を攻め立て、1死満塁のチャンスを作ると、4番の中村に打席が回る。



中村は3球目のスライダーを振り抜くと、打球は左翼スタンドへ一直線。中村のファーム第4号グランドスラムで、西武が4点を先制した。



5回に代打を送られて途中交代となった中村だが、今季はファームで30試合に出場し、打率.269、4本塁打、20打点の成績を残している。



中村は、5月9日のファームでの中日戦でも満塁ホームランを記録。現在42歳のベテランだが、勝負強さとパワーを見せつけている。























【動画】恐ろしいパワー…中村剛也のグランドスラムがこれだ！

DAZNベースボールのXより













満塁×中村剛也



おかわりくん 4号グランドスラム

1ヵ月前の3号も満塁弾



⚾️西武×中日（ファーム）

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【了】