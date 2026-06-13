JリーグオールスターDAZNカップ・1回戦の第1試合が13日に行われ、J2・J3 EAST-AとJ2・J3 EAST-Bが対戦した。

JリーグオールスターDAZNカップは、1日限り・全7試合のトーナメントとなっており、1試合30分制（前後半なし）となる短時間決着の特別ルールで開催。出場する選手はJ1・J2・J3全60クラブ所属の選手から、ファン・サポーターによる投票と、明治安田Jリーグ百年構想リーグのベストイレブンから選出されている。

1回戦の第1試合ではJ2・J3 EAST-AとJ2・J3 EAST-Bが激突。J2・J3 EAST-Bでは三浦知良がキャプテンマークを巻いて先発出場を果たした。

試合は5分、DFラインを抜け出した山田寛人のゴールでEAST-Aが先制に成功。三浦は14分で加藤拓己と交代となった。その後、18分にはディサロ燦シルヴァーノが追加点を挙げた。

このまま試合は終了。勝利したJ2・J3 EAST-Aは準決勝の第1試合で16時15分からJ1 EASTと対戦し、敗れたJ2・J3 EAST-Bは15時5分から開催される5位・6位決定戦に臨む。

【スコア】

J2・J3 EAST-A 2－0 J2・J3 EAST-B

【得点者】

1－0 5分 山田寛人（J2・J3 EAST-A）

2－0 18分 ディサロ燦シルヴァーノ（J2・J3 EAST-A）

【動画】オープニングゴールは山田寛人！ ディサロ燦シルヴァーノが追加点