ＤｅＮＡが巨人を完封勝利
先発投手：ＤｅＮＡは東克樹が7回0失点の好投（5安打5奪三振）、巨人の井上温大は7回1失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：ＤｅＮＡが1点を追加。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|107
|60
|46
|1
|.566
|-
|2
|巨人
|108
|57
|49
|2
|.538
|3
|3
|ヤクルト
|106
|49
|56
|1
|.467
|10
|3
|DeNA
|108
|49
|56
|3
|.467
|10
|5
|中日
|110
|46
|63
|1
|.422
|15
|6
|広島
|103
|41
|58
|4
|.414
|15
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|108
|68
|39
|1
|.636
|-
|2
|西武
|111
|61
|47
|3
|.565
|7
|3
|日本ハム
|112
|62
|50
|0
|.554
|8
|4
|オリックス
|110
|53
|55
|2
|.491
|15
|5
|ロッテ
|105
|48
|54
|3
|.471
|17
|6
|楽天
|106
|42
|63
|1
|.400
|25