ＤｅＮＡが巨人を完封勝利

先発投手：ＤｅＮＡは東克樹が7回0失点の好投（5安打5奪三振）、巨人の井上温大は7回1失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：ＤｅＮＡが1点を追加。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 107 60 46 1 .566 -
2 巨人 108 57 49 2 .538 3
3 ヤクルト 106 49 56 1 .467 10
3 DeNA 108 49 56 3 .467 10
5 中日 110 46 63 1 .422 15
6 広島 103 41 58 4 .414 15

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 108 68 39 1 .636 -
2 西武 111 61 47 3 .565 7
3 日本ハム 112 62 50 0 .554 8
4 オリックス 110 53 55 2 .491 15
5 ロッテ 105 48 54 3 .471 17
6 楽天 106 42 63 1 .400 25