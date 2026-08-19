西武、オリックスに1点差で逆転勝利

先発投手：西武の渡邉 勇太朗が5回0失点の好投（2安打5奪三振）、オリックスのＳ・ジェリーは7回1失点 得点経過： 2回裏：西武が1点を追加 6回表：オリックスが2点を追加 9回裏：西武が2点を追加し逆転 注目選手：西武のＴ・ネビンが1本塁打の活躍、オリックスの紅林 弘太郎が2打点の活躍。

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