新世代ラッパーSonsiがデビューアルバム『ニセモノ』リリース、「KANOYA」MV公開

「BBA」という言葉と共に彗星の如く登場した新世代ラッパー・Sonsiが、初のフル・アルバム『ニセモノ』を6月10日にリリースした。

アルバムにはKoshyはもちろんのこと、WatsonとSTUTSが参加。「OYJ」「もったいないじゃん」といった既発曲に加えて、KoshyとSTUTSの共作楽曲「思い通り」、Watson参加の「Koshy Freestyle feat. Watson」「OYJ Remix feat. Watson」、サンクラ時代からの人気楽曲「BBA in da House」といった強力バンガー、タイトル曲「ニセモノ」、そして2026年メロ系楽曲ナンバー1の呼び声も高い「KANOYA」という盛り沢山の全8曲。ニセモノを纏い、ホンモノへと昇華させるSonsiの圧倒的ポテンシャルを体感できる充実作となっている。

またリード・トラック「KANOYA」のミュージック・ビデオも公開。監督には初の手合わせとなる映像作家、井上青を起用。撮影はSonsiが今も暮らす鹿児島・鹿屋に超大型クレーンカメラを持ち込み、母校や商店街等のSonsiと所縁のある場所で実施された。Sonsiのリアリズムと流麗なアルペジオの音が、鹿屋の街の情景とシンクロするような映像作品となっている。

なお、7月8日に実施するSpotify O-EASTでの単独公演は即完売している。

＜リリース情報＞

Sonsi

『ニセモノ』

配信中

https://sonsi.lnk.to/nisemono

=収録曲=

1. BBA in da House

2. Koshy Freestyle feat. Watson

3. ニセモノ

4. OYJ

5. 思い通り

6. もったいないじゃん

7. KANOYA

8. OYJ (Remix) feat. Watson

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