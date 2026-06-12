IOら出演、VALLADによる主催イベントがShibuya LOVEZにて開催決定

不定期なリリースながら即完売が続くブランド・VALLADによる主催ライブイベント「VALLAD PRESENTS 『RYDE ROMANCE 2』」が2026年8月26日（水）にShibuya LOVEZにて開催されることが発表された。

当日はIO、Kaneee、Ryohu、＄MOKE OG、SWEE、Teteが出演。チケット最速先着先行がスタートしている。

＜ライブ情報＞

VALLAD PRESENTS 『RYDE ROMANCE 2』

2026年8月26日（水）Shibuya LOVEZ

時間：Open 18:00 Start 19:00

出演（A to Z）：

IO

Kaneee

Ryohu

＄MOKE OG

SWEE

Tete

制作協力：Don Julio 1942

チケット最速先着先行 受付期間：6月12日（金）17:00 ～7月26日（日）23：59

※予定枚数終了次第、受付終了

券種

スタンド指定席 　¥7,500 （税込）

アリーナスタンディング　¥7,500（税込）

※ドリンク代別途必要

※チケット一枚につき未就学児一名まで膝上可。お席が必要な場合は別途チケット必要

チケット購入URL　https://eplus.jp/ryde-romance2/

VALLAD SNS https://www.instagram.com/vallad_official/

VALLAD HP https://valladstudio.com/