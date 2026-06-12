Fellsius、人気シリーズ第三弾『Rhythm Lab Vol.3』リリース

日本を代表するダンスミュージックレーベル・TREKKIE TRAXより、同レーベルに所属し、神奈川県川崎市出身・東京を拠点に活動するトラックメイカーFellsius（フェルシウス）の最新EP『Fellsius Rhythm Lab Vol.3』が2026年6月12日（金）にリリースされた。

「Rhythm Lab」は、Fellsiusの作品性の中でも特にリズムやグルーヴにフォーカスしたシリーズとして展開されており、クラブミュージックの多彩な要素を取り入れながらも、Fellsiusらしいミクスチャー的アプローチによるアレンジを特徴としている。シリーズ第3弾となる本作では、前作以上にフロアバンガーな楽曲を収録。パーティー感を強めた内容となっており、それぞれ異なるグルーヴを持つ4曲が収録されているため、さまざまなDJセットに組み込みやすい作品に仕上がっている。

サウンド面では、ソリッドさよりも有機的な質感を重視。箱鳴りやフロアでの機能性を意識したミックスとアレンジによって、現場での高い没入感を生み出している。表題曲「GOOD PUPPY」は、BPM160で展開する疾走感あふれるクラブバンガー。乱打されるパーカッションと押し寄せる低域が終始テンションを維持し、新機軸ともいえるアプローチでフロアを駆け抜ける。また、「BAK」はBPM140のシャッフルグルーヴのダブステップ。箱鳴りに優れた低域と、破壊的かつドライな質感のベースサウンド、そしてドロップでの意外性が印象的な一曲となっている。

＜リリース情報＞

Fellsius（フェルシウス）

『Rhythm Lab Vol.3』

発売日：2026年6月12日（金）

レーベル：TREKKIE TRAX

https://www.trekkie-trax.com/ep/fellsius-rhythm-lab-vol-3/

=収録曲=

1. "GOOD PUPPY" / グッドパピー

2. "HIGHNOTE" / ハイノート

3. "BAK" / バック

4. "PANTS!" / パンツ！