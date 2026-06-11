ロッテ、2点差で中日に勝利

先発投手：ロッテは小島和哉が5回2/3、7安打7奪三振1失点の好投、中日の金丸夢斗は6回2失点。得点経過：1回裏、ロッテが1点を追加。3回裏、ロッテが1点を追加。4回表、中日が1点を追加。注目選手：ロッテのN・ソトが2打点、3安打の活躍、ロッテの小川龍成が2得点の活躍、中日のM・サノーが1本塁打の活躍。

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