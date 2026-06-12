オリックス、1点差で阪神を下す

先発投手：オリックスはＬ・ペルドモが3回0失点の好投（3安打2奪三振）、阪神の村上 頌樹は7回2失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：オリックスが2点を追加 5回表：阪神が1点を追加 注目選手：オリックスの西川 龍馬が1本塁打の活躍、オリックスの紅林 弘太郎が1本塁打の活躍。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.