オリックス、1点差で阪神を下す

先発投手：オリックスはＬ・ペルドモが3回0失点の好投（3安打2奪三振）、阪神の村上　頌樹は7回2失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：オリックスが2点を追加 5回表：阪神が1点を追加 注目選手：オリックスの西川　龍馬が1本塁打の活躍、オリックスの紅林　弘太郎が1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 61 33 26 2 .559 -
2 阪神 59 32 26 1 .552 0
3 ヤクルト 61 32 28 1 .533 1
4 DeNA 61 25 34 2 .424 8
5 広島 58 21 34 3 .382 10
6 中日 61 21 39 1 .350 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 62 38 22 2 .633 -
2 ソフトバンク 60 36 24 0 .600 2
3 オリックス 61 33 27 1 .550 5
4 日本ハム 63 34 29 0 .540 5
5 ロッテ 61 29 30 2 .492 8
6 楽天 60 22 37 1 .373 15