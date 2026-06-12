ロッテが1点差でＤｅＮＡに勝利
先発投手：ロッテは廣池康志郎が8回2失点の好投（6安打5奪三振）、ＤｅＮＡの入江大生は5回2失点。得点経過： 2回裏：ロッテが1点を追加。3回表：ＤｅＮＡが2点を追加。4回裏：ロッテが1点を追加。注目選手：ロッテのＮ・ソトが1本塁打の活躍、ロッテの山口航輝が1本塁打の活躍。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|61
|33
|26
|2
|.559
|-
|2
|阪神
|59
|32
|26
|1
|.552
|0
|3
|ヤクルト
|61
|32
|28
|1
|.533
|1
|4
|DeNA
|61
|25
|34
|2
|.424
|8
|5
|広島
|58
|21
|34
|3
|.382
|10
|6
|中日
|61
|21
|39
|1
|.350
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|62
|38
|22
|2
|.633
|-
|2
|ソフトバンク
|60
|36
|24
|0
|.600
|2
|3
|オリックス
|61
|33
|27
|1
|.550
|5
|4
|日本ハム
|63
|34
|29
|0
|.540
|5
|5
|ロッテ
|61
|29
|30
|2
|.492
|8
|6
|楽天
|60
|22
|37
|1
|.373
|15