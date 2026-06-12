日本ハム、中日に2点リードで後半戦へ
日本ハムは1回裏に先制すると、5回裏に2点を追加しリードを広げた。中日も5回表に1点を返したが、6回終了時点で3-1と日本ハムが2点リード。水野、レイエス、マルティネスの活躍で日本ハムが優位に試合を進めている。
【スタメン】
日本ハム: 1(中)水谷 瞬 2(遊)水野 達稀 3(指)Ｆ・レイエス 4(左)Ａ・マルティネス 5(二)大塚 瑠晏 6(三)郡司 裕也 7(右)万波 中正 8(一)清宮 幸太郎 9(捕)田宮 裕涼 10(投)細野 晴希
中日: 1(中)岡林 勇希 2(右)鵜飼 航丞 3(遊)村松 開人 4(一)阿部 寿樹 5(指)Ｍ・サノー 6(左)細川 成也 7(三)石川 昂弥 8(捕)石伊 雄太 9(二)田中 幹也 10(投)柳 裕也
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|61
|33
|26
|2
|.559
|-
|2
|阪神
|59
|32
|26
|1
|.552
|0
|3
|ヤクルト
|61
|32
|28
|1
|.533
|1
|4
|DeNA
|61
|25
|34
|2
|.424
|8
|5
|広島
|58
|21
|34
|3
|.382
|10
|6
|中日
|61
|21
|39
|1
|.350
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|62
|38
|22
|2
|.633
|-
|2
|ソフトバンク
|60
|36
|24
|0
|.600
|2
|3
|オリックス
|61
|33
|27
|1
|.550
|5
|4
|日本ハム
|63
|34
|29
|0
|.540
|5
|5
|ロッテ
|61
|29
|30
|2
|.492
|8
|6
|楽天
|60
|22
|37
|1
|.373
|15