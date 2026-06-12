日本ハム、中日に2点リードで後半戦へ

日本ハムは1回裏に先制すると、5回裏に2点を追加しリードを広げた。中日も5回表に1点を返したが、6回終了時点で3-1と日本ハムが2点リード。水野、レイエス、マルティネスの活躍で日本ハムが優位に試合を進めている。

【スタメン】

日本ハム: 1(中)水谷　瞬 2(遊)水野　達稀 3(指)Ｆ・レイエス 4(左)Ａ・マルティネス 5(二)大塚　瑠晏 6(三)郡司　裕也 7(右)万波　中正 8(一)清宮　幸太郎 9(捕)田宮　裕涼 10(投)細野　晴希

中日: 1(中)岡林　勇希 2(右)鵜飼　航丞 3(遊)村松　開人 4(一)阿部　寿樹 5(指)Ｍ・サノー 6(左)細川　成也 7(三)石川　昂弥 8(捕)石伊　雄太 9(二)田中　幹也 10(投)柳　裕也

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 61 33 26 2 .559 -
2 阪神 59 32 26 1 .552 0
3 ヤクルト 61 32 28 1 .533 1
4 DeNA 61 25 34 2 .424 8
5 広島 58 21 34 3 .382 10
6 中日 61 21 39 1 .350 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 62 38 22 2 .633 -
2 ソフトバンク 60 36 24 0 .600 2
3 オリックス 61 33 27 1 .550 5
4 日本ハム 63 34 29 0 .540 5
5 ロッテ 61 29 30 2 .492 8
6 楽天 60 22 37 1 .373 15