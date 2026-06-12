日本ハム、中日に2点リードで後半戦へ

日本ハムは1回裏に先制すると、5回裏に2点を追加しリードを広げた。中日も5回表に1点を返したが、6回終了時点で3-1と日本ハムが2点リード。水野、レイエス、マルティネスの活躍で日本ハムが優位に試合を進めている。

【スタメン】

日本ハム: 1(中)水谷 瞬 2(遊)水野 達稀 3(指)Ｆ・レイエス 4(左)Ａ・マルティネス 5(二)大塚 瑠晏 6(三)郡司 裕也 7(右)万波 中正 8(一)清宮 幸太郎 9(捕)田宮 裕涼 10(投)細野 晴希

中日: 1(中)岡林 勇希 2(右)鵜飼 航丞 3(遊)村松 開人 4(一)阿部 寿樹 5(指)Ｍ・サノー 6(左)細川 成也 7(三)石川 昂弥 8(捕)石伊 雄太 9(二)田中 幹也 10(投)柳 裕也

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