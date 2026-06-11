「最強の打者」村上宗隆を欠くもチーム好調維持！　若手台頭で地区首位浮…









村上宗隆 最新情報

26歳の村上宗隆内野手を欠きながら、シカゴ・ホワイトソックスがア・リーグ中地区で首位に浮上した。主砲不在でも白星を重ねる現状を、米メディア『ダ・ウィンディ・シティ』が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

村上は右ハムストリングの故障で戦列を離れており、復帰までには4〜6数週間を要する見込みだ。











同メディアは村上を「最強の打者」と位置づけ、その不在を抱えながらチームが躍進している点に驚きを示している。



ホワイトソックスの公式SNSが「我らがア・リーグ中地区の首位」と発信したように、長らく低迷してきたホワイトソックスが、ついに地区の頂点に立った。



ただし、その差はごくわずかだ。



2位クリーブランド・ガーディアンズとわずか0.5差に過ぎず、首位の座はすぐにでも入れ替わりかねない。



とはいえ、かつて再建の途上にあったチームにとって、地区首位は望外ともいえる位置だ。



もともと下位に低迷していたチームが、シーズン半ばで地区の頂点に立つ展開は、開幕前にはほとんど予想されていなかった。



直近ではアトランタ・ブレーブスとのシリーズに勝ち越し、強豪相手にも互角に渡り合っている。



村上という主砲を欠きながらも、この位置につけている事実は、チームの底力を物語ると言えるだろう。



今後はロサンゼルス・ドジャース、続いてニューヨーク・ヤンキースとの敵地での連戦が控えている。



実力者との対戦が続くだけに、ここを乗り切れるかどうかが、首位を本物にできるかの分かれ目となりそうだ。



若手のブレイデン・モンゴメリー外野手が新たに打線に加わり、同メディアは「チームは成功への準備が整った」と期待感を示している。



再建途上にあるホワイトソックスにとって、軸となる村上を欠いてなお首位に立った事実は、大きな自信となるはずだ。



村上が復帰すれば、チームはさらに勢いづく可能性を秘めている。



それまでに、この首位の座をどこまで守り抜けるか。チームの地力が問われる夏が、いま始まろうとしている。



【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】