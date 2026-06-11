オランダ代表を率いるロナルド・クーマン監督が、GKバルト・フェルブルッヘンのコンディションについて言及した。10日、オランダメディア『Voetbal Primeur』が同指揮官のコメントを伝えている。

FIFAワールドカップ2026のグループステージ初戦で日本代表と対戦するオランダ代表。8日には本大会前最後のテストマッチとしてニューヨークでウズベキスタン代表と対戦し、コーディ・ガクポのPKによる2ゴールで2－1の勝利を収めている。

しかし、オランダ代表のDFユリエン・ティンバーは、そ径部の状態が思わしくなく、本大会のメンバーから外れ、代わりにDFルチャレル・ヘールトライダが本大会のメンバー入りを果たすなど、メンバー変更が行われている。そして、ウズベキスタン代表戦では、後半途中に守護神のフェルブルッフェンが途中交代。相手との接触プレーで腰の付近を痛めていた。

正GKの状態が懸念されるなか、クーマン監督は、「練習には参加していない。様子を確認する必要があるが、日曜日の試合には出場できると考えている」と語り、日本時間15日5時にキックオフを控える日本代表とのグループステージ初戦には間に合うとに見解を示している。



『Voetbal Primeur』はフェルブルッフェンは、水曜日の全体練習には参加せず、個別練習に取り組んだと報道。指揮官は現在の状況について、以下のようにコメントを続けている。

「もっとひどい可能性もあった。ただの打撲なので、日曜日までどの程度回復するかわからない。でも、回復することを期待している。まだ数日残されているので、様子を見てみる。優秀なGKたちがいるので、心配はしていない」

ウズベキスタン代表戦では、フェルブルッフェンに代わり、GKマルク・フレッケンが途中出場を果たほか、GKロビン・ローフスも控えている。

【総集編】3分で分かる！ FIFAワールドカップ2026 全48カ国ガイド