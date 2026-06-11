日本橋北詰商店会と三井不動産は、日本橋エリアのにぎわい創出と回遊性向上を目的に、同商店会と商業施設「COREDO室町」が連携した「レシートdeお買い物券プレゼント！キャンペーン」を初めて実施する。

同キャンペーンは、同商店会加盟店舗およびCOREDO室町対象店舗での購入レシートを活用し、双方で利用可能なお買物券を発行することで、地域店舗と大型商業施設をつなぐ街全体での回遊を促進する。

COREDO室町

同商店会の加盟38店舗およびCOREDO室町の約150店舗で支払ったレシートや領収書を、COREDO室町1の地下1階にある「日本橋案内所」に持参すると、購入金額に応じたお買物券を受け取ることができる。

引換えの基準は、1,000円以上の支払いで100円分のお買物券1枚となり、以降は1,000円につき1枚ずつ追加され、最大で20枚(2,000円分)まで進呈する。なお、2万円を超えるレシートの場合は一律で20枚の進呈となり、クレジットカードの買上票やスマートフォンの画面提示は対象外となる。

レシートの合算は可能だが、COREDO室町での支払いについては同施設の店舗であることが分かるレシートか領収書のみが対象となる。

イベントの期間は、レシートの対象期間が6月16日～30日まで、お買物券の交換期間が6月16日～7月1日まで。お買物券の引換え時間は各日15:00から19:00までとなる。発券されたお買物券の利用期間は6月16日～9月30日まで。