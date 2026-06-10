レアル・マドリードは9日、アトレティコ・マドリードに所属するアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスへの獲得オファーが断られたことを発表した。

レアル・マドリードではフロレンティーノ・ペレス会長が会長選挙で再選すれば、ガラクティコ（銀河系）の選手に1億5000万ユーロ（約278億円）のオファーを出すことを公約にしていた。

実際にペレス会長が再選したことで、誰にオファーするのかに注目が集まっていたなか、レアル・マドリードはJ・アルバレスに獲得に向けて1億5000万ユーロのオファーを提示したことを発表したが、「アトレティコ・マドリードは、両クラブ間の良好な関係に基づき提示されたこのオファーを検討・評価した結果、感謝の意を表しつつも、選手の契約解除条項を根拠にこのオファーを拒否した」と断られたことを明らかにした。

しかし、この発表にクラブ公式X（旧：ツイッター）で泣き顔の絵文字を使いながら反応したアトレティコ・マドリードは皮肉まじりに以下のように声明を発表した。

「1. ローマ教皇の動画は、教皇がアトレティコ・マドリードのファンだと発言する前に途切れている。2. 礼儀と感謝を混同されているようだが、はっきりさせておくと、我々はあなたに何も感謝していない。3. 我々はフリアンに関するいかなるオファーを検討も評価もしていない。4. バルセロナ以上に我々を笑わせてくれるあなたたちと、どうして仲良くなれるだろうか？」

「追伸：新会長との良好な関係を利用して、我々のアカデミーから選手を『盗む』のをやめてくれるかどうか、見ていこう。どうもありがとう、レアル・マドリード！」