麺屋 奨 鎌倉御成町店

鎌倉駅西口から徒歩約2分。御成通り沿いに「麺屋 奨（たすく）鎌倉御成町店」があります。

以前は別のラーメン店が営業していた場所に、2025年2月にオープンしたお店です。今回は実際に訪れ、その魅力を取材してきました。その様子をお届けします！

店名「奨」に込められた想い

店主がラーメン店を志すきっかけとなったのは、高校時代の担任の先生から「ラーメン屋をやらないか」と声をかけられたことだったそうです。

卒業後、先生との再会を経て、2000年に都内で先生とともにラーメン店を開業。当初は先生の自宅で小さな鍋を使い、試行錯誤を重ねながらスープ作りに取り組んでいたといいます。

その後、2009年に小田急相模原で独立。現在は中央林間へ移転し営業を続けています。そして今回、念願だった鎌倉店をオープンしました。

鎌倉店は、店主自らが厨房に立ち、「自分の作るラーメンをゆっくり味わってもらいたい」という想いから生まれた店舗だそうです。

店名の「奨」には、店主自身の名前の一文字が使われています。また、「先生から受け継いだ想いをつなぐ」「助け合いの精神を大切にする」という意味も込められているとのこと。

独立後も先生との交流は続いており、その絆を感じられるエピソードも聞かせていただきました。

魚介豚骨スープをベースにしたこだわりの一杯

創業以来、一貫して魚介豚骨スープにこだわり続けているといいます。

鰹節を丸ごと使用し、豚骨や鶏ガラ、煮干しとともに3日間じっくり煮込んで仕上げるスープは、濃厚でありながら臭みがなく、後味はすっきり。

定番人気は「奨ラーメン」。そのほか、具材をたっぷり盛り付けたメニューや、魚介豚骨ベースの辛口ラーメン、つけ麺などもラインナップしています。

また、ラーメンスープで楽しむ雑炊付きセットも用意されており、スープを堪能し味わい尽くせるのも魅力です。

季節によっては、つけ麺の種類が増えたり、トマトラーメンなどの限定メニューが登場したりするそうです。

麺の種類や量も選べる

麺は太麺と細麺から選択可能です。

さらに、麺の量によって料金が変わり、小盛りは100円（税込）引き。少食の方や女性でも利用しやすいのが嬉しいポイントです。

さらには、器にもこだわりがあります。

実は使用している器は、陶芸をしている店主の叔父さまとご両親の手作り。深さのある形状でラーメンが冷めにくく、最後まで熱々の状態で楽しめるそうです。

さらに麺の量に合わせて器のサイズも変えているとのこと。細かな部分にも店主のこだわりが感じられます。

実食！「奨ラーメン」をいただきました

入ってすぐ左手にある、券売機で食券を購入し、支払いをします。現金のみなので、ご注意くださいね。

今回は看板メニューの「奨ラーメン（税込1,050円）」を注文しました。初めて来店する方や女性には細麺がおすすめとのことで、今回は細麺を選択。

しばらくすると、熱々のラーメンが運ばれてきました。

想像以上に深さのある器に麺がたっぷり入っており、普通盛りは150グラム。細麺ということもあり、見た目以上のボリューム感があります。

自家製チャーシューはしっかりとした食感を残しながらも柔らかく、食べやすい仕上がり。トッピングされた柚子が爽やかに香り、魚介豚骨スープとの相性も抜群です。

食べ進めるなかで柚子の風味が広がり、味の変化を楽しめるのも印象的でした。

スープは豚骨のコクと魚介の旨味が絶妙なバランス。濃厚ながら脂っこさはなく、後味はすっきりしています。

思わず最後の一滴まで飲み干してしまうほどの飲みやすさでした。

まとめ

現在は土日限定で朝8時から10時まで朝営業も実施しています。朝ラーメンは通常価格より100円（税込）安く提供されており、少しお得に楽しめるのも魅力です。

また、1日100杯限定のため、週末を中心に売り切れ次第終了となる日もあるそうです。

魚介と豚骨を合わせたスープは、濃厚ながら後味が軽やかで、豚骨スープが苦手な方でも試しやすい一杯。

店内はカウンター席のみですが、落ち着いた雰囲気で、一人でも気軽に利用しやすい印象でした。

鎌倉駅近くでラーメンを探している方は、ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。

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