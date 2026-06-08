麺屋 奨 鎌倉御成町店

鎌倉駅西口から徒歩約2分。御成通り沿いに「麺屋 奨（たすく）鎌倉御成町店」があります。

以前は別のラーメン店が営業していた場所に、2025年2月にオープンしたお店です。今回は実際に訪れ、その魅力を取材してきました。その様子をお届けします！

店名「奨」に込められた想い

店主がラーメン店を志すきっかけとなったのは、高校時代の担任の先生から「ラーメン屋をやらないか」と声をかけられたことだったそうです。

卒業後、先生との再会を経て、2000年に都内で先生とともにラーメン店を開業。当初は先生の自宅で小さな鍋を使い、試行錯誤を重ねながらスープ作りに取り組んでいたといいます。

その後、2009年に小田急相模原で独立。現在は中央林間へ移転し営業を続けています。そして今回、念願だった鎌倉店をオープンしました。

鎌倉店は、店主自らが厨房に立ち、「自分の作るラーメンをゆっくり味わってもらいたい」という想いから生まれた店舗だそうです。

店名の「奨」には、店主自身の名前の一文字が使われています。また、「先生から受け継いだ想いをつなぐ」「助け合いの精神を大切にする」という意味も込められているとのこと。

独立後も先生との交流は続いており、その絆を感じられるエピソードも聞かせていただきました。

魚介豚骨スープをベースにしたこだわりの一杯

創業以来、一貫して魚介豚骨スープにこだわり続けているといいます。

鰹節を丸ごと使用し、豚骨や鶏ガラ、煮干しとともに3日間じっくり煮込んで仕上げるスープは、濃厚でありながら臭みがなく、後味はすっきり。

定番人気は「奨ラーメン」。そのほか、具材をたっぷり盛り付けたメニューや、魚介豚骨ベースの辛口ラーメン、つけ麺などもラインナップしています。

また、ラーメンスープで楽しむ雑炊付きセットも用意されており、スープを堪能し味わい尽くせるのも魅力です。

季節によっては、つけ麺の種類が増えたり、トマトラーメンなどの限定メニューが登場したりするそうです。

麺の種類や量も選べる

麺は太麺と細麺から選択可能です。

さらに、麺の量によって料金が変わり、小盛りは100円（税込）引き。少食の方や女性でも利用しやすいのが嬉しいポイントです。

さらには、器にもこだわりがあります。

実は使用している器は、陶芸をしている店主の叔父さまとご両親の手作り。深さのある形状でラーメンが冷めにくく、最後まで熱々の状態で楽しめるそうです。

さらに麺の量に合わせて器のサイズも変えているとのこと。細かな部分にも店主のこだわりが感じられます。

実食！「奨ラーメン」をいただきました

入ってすぐ左手にある、券売機で食券を購入し、支払いをします。現金のみなので、ご注意くださいね。

今回は看板メニューの「奨ラーメン（税込1,050円）」を注文しました。初めて来店する方や女性には細麺がおすすめとのことで、今回は細麺を選択。

しばらくすると、熱々のラーメンが運ばれてきました。

想像以上に深さのある器に麺がたっぷり入っており、普通盛りは150グラム。細麺ということもあり、見た目以上のボリューム感があります。

自家製チャーシューはしっかりとした食感を残しながらも柔らかく、食べやすい仕上がり。トッピングされた柚子が爽やかに香り、魚介豚骨スープとの相性も抜群です。

食べ進めるなかで柚子の風味が広がり、味の変化を楽しめるのも印象的でした。

スープは豚骨のコクと魚介の旨味が絶妙なバランス。濃厚ながら脂っこさはなく、後味はすっきりしています。

思わず最後の一滴まで飲み干してしまうほどの飲みやすさでした。

まとめ

現在は土日限定で朝8時から10時まで朝営業も実施しています。朝ラーメンは通常価格より100円（税込）安く提供されており、少しお得に楽しめるのも魅力です。

また、1日100杯限定のため、週末を中心に売り切れ次第終了となる日もあるそうです。

魚介と豚骨を合わせたスープは、濃厚ながら後味が軽やかで、豚骨スープが苦手な方でも試しやすい一杯。

店内はカウンター席のみですが、落ち着いた雰囲気で、一人でも気軽に利用しやすい印象でした。

鎌倉駅近くでラーメンを探している方は、ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。

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最寄り駅 JR横須賀線, 鎌倉駅, 鎌倉駅, 江ノ島電鉄線
住所 〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町10－8
駅徒歩 JR・江ノ電鎌倉駅西口から徒歩2分
営業日 月曜日、 火曜日、 木曜日、 金曜日、 土曜日、 日曜日
営業時間 平日11:00～21:00、土日8:00～21:00
営業時間詳細 平日昼：11:00～16:00、夜：17:00～21:00・土日朝8:00～10:00、昼11:00～16:00、夜：17:00～21:00
定休日 水曜日、 不定休
予約 予約不可
電話番号 090‐9381‐9878
支払い方法 現金
席数 11席
個室 無し、 不明（店舗にお問い合わせください）
貸切 貸切不可
駐車場 無し
ドリンクメニュー ビール
利用シーン モーニング、 ランチ、 ディナー、 家族、 子ども、 友人、 お一人様
お子様連れ 可能
開業年月日 2025‐02‐22