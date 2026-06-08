麺屋 奨 鎌倉御成町店

鎌倉駅西口から徒歩約2分。御成通り沿いに「麺屋 奨（たすく）鎌倉御成町店」があります。
以前は別のラーメン店が営業していた場所に、2025年2月にオープンしたお店です。今回は実際に訪れ、その魅力を取材してきました。その様子をお届けします！
店名「奨」に込められた想い
店主がラーメン店を志すきっかけとなったのは、高校時代の担任の先生から「ラーメン屋をやらないか」と声をかけられたことだったそうです。
卒業後、先生との再会を経て、2000年に都内で先生とともにラーメン店を開業。当初は先生の自宅で小さな鍋を使い、試行錯誤を重ねながらスープ作りに取り組んでいたといいます。
その後、2009年に小田急相模原で独立。現在は中央林間へ移転し営業を続けています。そして今回、念願だった鎌倉店をオープンしました。
鎌倉店は、店主自らが厨房に立ち、「自分の作るラーメンをゆっくり味わってもらいたい」という想いから生まれた店舗だそうです。
店名の「奨」には、店主自身の名前の一文字が使われています。また、「先生から受け継いだ想いをつなぐ」「助け合いの精神を大切にする」という意味も込められているとのこと。
独立後も先生との交流は続いており、その絆を感じられるエピソードも聞かせていただきました。
魚介豚骨スープをベースにしたこだわりの一杯
創業以来、一貫して魚介豚骨スープにこだわり続けているといいます。
鰹節を丸ごと使用し、豚骨や鶏ガラ、煮干しとともに3日間じっくり煮込んで仕上げるスープは、濃厚でありながら臭みがなく、後味はすっきり。
定番人気は「奨ラーメン」。そのほか、具材をたっぷり盛り付けたメニューや、魚介豚骨ベースの辛口ラーメン、つけ麺などもラインナップしています。
また、ラーメンスープで楽しむ雑炊付きセットも用意されており、スープを堪能し味わい尽くせるのも魅力です。
季節によっては、つけ麺の種類が増えたり、トマトラーメンなどの限定メニューが登場したりするそうです。
麺の種類や量も選べる
麺は太麺と細麺から選択可能です。
さらに、麺の量によって料金が変わり、小盛りは100円（税込）引き。少食の方や女性でも利用しやすいのが嬉しいポイントです。
さらには、器にもこだわりがあります。
実は使用している器は、陶芸をしている店主の叔父さまとご両親の手作り。深さのある形状でラーメンが冷めにくく、最後まで熱々の状態で楽しめるそうです。
さらに麺の量に合わせて器のサイズも変えているとのこと。細かな部分にも店主のこだわりが感じられます。
実食！「奨ラーメン」をいただきました
入ってすぐ左手にある、券売機で食券を購入し、支払いをします。現金のみなので、ご注意くださいね。
今回は看板メニューの「奨ラーメン（税込1,050円）」を注文しました。初めて来店する方や女性には細麺がおすすめとのことで、今回は細麺を選択。
しばらくすると、熱々のラーメンが運ばれてきました。
想像以上に深さのある器に麺がたっぷり入っており、普通盛りは150グラム。細麺ということもあり、見た目以上のボリューム感があります。
自家製チャーシューはしっかりとした食感を残しながらも柔らかく、食べやすい仕上がり。トッピングされた柚子が爽やかに香り、魚介豚骨スープとの相性も抜群です。
食べ進めるなかで柚子の風味が広がり、味の変化を楽しめるのも印象的でした。
スープは豚骨のコクと魚介の旨味が絶妙なバランス。濃厚ながら脂っこさはなく、後味はすっきりしています。
思わず最後の一滴まで飲み干してしまうほどの飲みやすさでした。
まとめ
現在は土日限定で朝8時から10時まで朝営業も実施しています。朝ラーメンは通常価格より100円（税込）安く提供されており、少しお得に楽しめるのも魅力です。
また、1日100杯限定のため、週末を中心に売り切れ次第終了となる日もあるそうです。
魚介と豚骨を合わせたスープは、濃厚ながら後味が軽やかで、豚骨スープが苦手な方でも試しやすい一杯。
店内はカウンター席のみですが、落ち着いた雰囲気で、一人でも気軽に利用しやすい印象でした。
鎌倉駅近くでラーメンを探している方は、ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。
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|最寄り駅
|JR横須賀線, 鎌倉駅, 鎌倉駅, 江ノ島電鉄線
|住所
|〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町10－8
|駅徒歩
|JR・江ノ電鎌倉駅西口から徒歩2分
|営業日
|月曜日、 火曜日、 木曜日、 金曜日、 土曜日、 日曜日
|営業時間
|平日11:00～21:00、土日8:00～21:00
|営業時間詳細
|平日昼：11:00～16:00、夜：17:00～21:00・土日朝8:00～10:00、昼11:00～16:00、夜：17:00～21:00
|定休日
|水曜日、 不定休
|予約
|予約不可
|電話番号
|090‐9381‐9878
|支払い方法
|現金
|席数
|11席
|個室
|無し、 不明（店舗にお問い合わせください）
|貸切
|貸切不可
|駐車場
|無し
|ドリンクメニュー
|ビール
|利用シーン
|モーニング、 ランチ、 ディナー、 家族、 子ども、 友人、 お一人様
|お子様連れ
|可能
|開業年月日
|2025‐02‐22