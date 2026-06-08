サッカーの未来は、一体どんな姿をしているのでしょうか？HyundaiがFIFA World Cup 2026™に向けて放つグローバルキャンペーン「Next Starts Now」は、その問いに鮮烈なイメージで答えます。単なるスポーツの祭典に留まらない、人間の才能と最先端テクノロジーが融合する新時代の幕開けを、今、私たちは目の当たりにしています。

「Next Starts Now」：未来へのキックオフはもう始まっている

Hyundai Motor CompanyがFIFA World Cup 2026™に向けて公開した「Next Starts Now」キャンペーンは、単なるプロモーション映像ではありません。「未来は明日やってくるのではなく、今この瞬間から始まる」という力強いメッセージが込められています。

Hyundai MotorのSung won Jee副社長兼グローバル最高マーケティング責任者も、「『Next Starts Now』は、未来は待つものではなく、今日この瞬間から創り出すものだという、私たちのブランドが大切にしている考え方を表現しています」と語っています。この言葉は、単にサッカーを応援するだけでなく、もっと大きな「人類の進歩」というHyundaiのビジョンを私たちに伝えています。

驚きの共演！ソン・フンミン選手と未来型ロボット「Atlas®」が示すもの

このキャンペーンの最大の目玉は、韓国サッカー界のアイコン、ソン・フンミン選手と、Boston Dynamicsが誇る人型ロボット「Atlas®」の衝撃的な共演です。

ソン・フンミン選手は、次世代の才能ある選手たちを見守る存在として登場し、自身の経験を踏まえて若者たちにエールを送っています。彼自身もかつては未来を夢見た若者であり、このキャンペーンを通じて若い選手たちが大きな夢を持てることに強く共感したと語っています。

そして、世界で最も進んだ人型ロボットの一つである「Atlas®」が、FIFA World Cup 2026™の公式マッチボールとともに登場するシーンは圧巻です。Boston Dynamicsが開発したこのロボットは、かつては想像上の存在だった「自立歩行する二足歩行ロボット」を現実のものにした驚異的な技術の結晶です。映像では、Atlas®が高度な身体能力でボールを操るかのような動きを見せ、テクノロジーが切り開く新たな可能性を鮮やかに示しています。

Hyundai Motorは、人間の才能とロボティクスの最先端技術の融合を、彼らが掲げるモビリティおよびロボティクス領域における取り組みの方向性として表現しています。これは、Hyundaiが単なる自動車メーカーではなく、「スマートモビリティ・ソリューション・プロバイダー」として、より良い未来の実現を目指していることの象徴と言えるでしょう。

次世代を担う若き星たちに注目！無限の可能性を秘めた才能

このキャンペーンでは、未来のサッカー界を担う若き才能たちにもスポットライトが当てられています。映像に登場する5人の選手たちは、それぞれのフィールドで既に実績を重ね、限界を押し広げ、新たな可能性を切り開いている存在です。彼らの姿は、まさに「Next Starts Now」のメッセージを体現しています。

次世代を担う若き才能たち

（メキシコ、16歳）：アメリカのチームスポーツ史上最年少プロ選手。（アルゼンチン、15歳）：CONMEBOL Liga Evolución Sub15 Masculina（2025年）最多得点者。（アメリカ、16歳）：USLスーパーリーグ史上最年少プロ契約選手。（ブラジル、14歳）：2023年のカンピオナート・パウリスタ Sub-11史上最多得点記録樹立者。（イングランド、14歳）：East Mallorca Cup（2023年）MVP受賞者。

彼らの若さ、そして秘めたる可能性に、私たちも大きな期待を抱かずにはいられません。

Hyundaiが描く「Progress for Humanity」の壮大なビジョン

Hyundai Motor Companyは1967年に設立されて以来、27年にもわたりFIFAの公式パートナーとしてサッカーの発展を支えてきました。彼らのブランドビジョンである「Progress for Humanity（人類のための進歩）」は、単なる車の製造にとどまらず、ロボティクスやAdvanced Air Mobility（AAM）といった先進技術への積極的な投資を通じて、「スマートモビリティ・ソリューション・プロバイダー」への転換を加速させていることを示しています。

今回のキャンペーンは、彼らのビジョンを世界中の人々に伝えるための重要な機会だと感じました。未来は、技術の進化と若い才能の成長が融合することで、さらに輝きを増す。そんなメッセージが強く伝わってきます。

未来へのインスピレーション：キャンペーンの楽しみ方

この素晴らしいキャンペーン映像、ぜひ皆さんも見てみませんか？

日本では、既に6月1日より地上波およびDAZNを通じてTVCMが展開されています。きっと皆さんの興奮や期待感をさらに高めてくれるはずです。

さらに、Hyundai Mobility Japanの特設サイトでは、この60秒版のCM映像が公開される予定です。

また、Hyundai Motorはグローバルでフットボールと文化、テクノロジーを融合した体験施策も実施しています。既にアメリカ各地でユースサッカーキャンプが開催され、レジェンド選手が参加する特別なトレーニングセッションが行われました。今後も、FIFA Fan FestivalやWorld Cup 26 Fan Zoneで、没入型のブランド体験が展開される予定です。詳細はこちらのグローバルキャンペーンサイトでチェックしてみてください。

未来へのキックオフは、もう始まっている

FIFA World Cup 2026™までまだ時間がありますが、Hyundai Motorの「Next Starts Now」キャンペーンは、その未来が今この瞬間から作られていることを私たちに教えてくれます。

ソン・フンミン選手、Atlas®、そして次世代を担う若きサッカー選手たちの共演が示すのは、人間の無限の可能性と、それをさらに広げるテクノロジーの力。そして、その両方を信じ、未来を切り拓こうとするHyundai Motor Companyの情熱です。

皆さんもこの映像から、未来へのインスピレーションを感じ取ってみてはいかがでしょうか？きっと、日々の生活の中にも「Next Starts Now」のヒントが見つかるはずです。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。