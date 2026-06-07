巨人、3回終了で1点リード

ロッテ対巨人の一戦は、3回を終え巨人が1-0とリード。巨人は2回裏に吉川選手のタイムリーで先制し、試合の主導権を握った。ロッテはまだ無得点で、序盤を終えて接戦となっている。

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